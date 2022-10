Sindicato de Camioneros: desde el sector de Chulich desmintieron información publicada en medios

Tras una noticia publicada en diversos medios de comunicación que involucra al secretario General del Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, Juan Chulich, desde ese gremio salieron a desmentir la información.

Chulich quedó involucrado en una escucha telefónica. En una causa que investiga un fiscal de la ciudad de Venado Tuerto por presuntos casos de extorsiones y amenazas, el dirigente mantuvo un supuesto llamado con un preso de Piñero que le pide “bajar una moneda” para “cagar a tiros” a Sergio Aladio, el titular de Camioneros provincial.

Según el sector que lidera Chulich, las publicaciones en torno a este tema “faltan absolutamente a la verdad, son sesgadas y tienen una explícita intencionalidad política: deslegitimar una construcción gremial hecha por trabajadores para trabajadores”.

“Es muy fácil de probar. La distancia que existe entre los titulares de esta noticia en los diversos portales, no tiene ninguna relación con el audio que los mismos portales transcriben. Se observa elocuentemente que no hay vinculaciones previas ni posteriores, no hay ningún tipo de orden por parte de Chulich, no existe ningún elemento probatorio para justificar lo que informan tales titulares. Contrariamente, sí se vislumbra un precario armado de causa que tuvo y tiene como finalidad, obtener rédito político, que aflora -ahora- por parte de quienes pretenden capitalizar dicho entramado espurio”, añade el comunicado al que tuvo acceso este medio.

“Desde que iniciamos este camino, sabíamos a quiénes teníamos enfrente, una organización que en nada representa a los trabajadores. Fueron los propios camioneros santafesinos que nos trajeron hasta aquí, entendiendo, de acuerdo a sus propias convicciones, que era la Federación la única responsable de sus beneficios. Esta realidad, pone nervioso a más de uno”, sigue el texto.

Y luego menciona: “Estamos convencidos que nuestro trabajo inquieta a distintos personajes que poco entienden y mucho daño le hacen al sindicalismo. No necesitamos bajo ningún aspecto apelar a recursos tan viles como los que nos pretenden endilgar. Nuestra lucha es por un sindicalismo responsable, en el que sean los propios trabajadores quienes pongan las cosas en su lugar, eligiendo a quien los representa sin ningún tipo de coerción ni persecución”.

“Que quede claro que desde el comienzo todo se construyó sobre el marco de la más absoluta legalidad y que ahora, que nuestra institución se consolida en todo el ámbito de la provincia, con una masa de afiliados cada vez mayor, más nos comprometemos a levantar las banderas de la transparencia y del compromiso para con nuestros trabajadores. Por lo tanto, desmentimos rotundamente lo que circuló en diversos medios en el día de hoy como cualquier vinculación con toda actividad fuera de la ley”, culmina el escrito.