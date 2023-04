Sin paz: asesinaron a un hombre de 86 años que vivía al lado de un búnker en barrio Tablada

Pasadas las 20.30 de este martes, Celestino Benítez, de 86 años, estaba en su casa de Patricias Argentinas al 4200, en barrio Tablada, cuando al menos dos personas en moto pasaron por la cuadra y dispararon. Al hombre lo alcanzaron tres balas, y pese a que sus allegados lo trasladaron enseguida hasta el hospital Roque Záenz Peña, falleció por las graves heridas.

La víctima estaba, en el momento de la balacera, junto a su hijo y dentro de la casa. La policía levantó del lugar 8 vainas servidas calibre 9 milímetros y dos plomos deformados.

En un principio no estaba clara la secuencia del hecho, pero vecinos del barrio de zona sur coincidieron en que la vivienda lindera a la de Benítez funciona como búnker de venta de drogas, por lo que una hipótesis es que ese era el blanco y el hombre de 86 años resultó muerto como “daño colateral” del ataque.

Los uniformados, con la información de los habitantes del barrio, ingresó a la vivienda de al lado de la víctima, y allí secuestró una escopeta Maverick calibre 12.70 con numeración eliminada y seis cartuchos intactos. No hubo detenciones y los atacantes no estaban identificados. Además, en la zona no hay cámaras de seguridad que pudieran haber registrado la saga.

El caso quedó a cargo del fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos Ademar Bianchini, quien ordenó las medidas de rigor para la investigación en la que colabora la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

