Sin Javkin, Losada ni Jatón se presentó coalición opositora que agrupa al PRO, la UCR y el PS

La coalición de partidos opositores agrupados bajo el nombre Unidos para cambiar Santa Fe se presentó este mediodía en la localidad de Cayastá, departamento Garay, con la presencia de los principales dirigentes de cada espacio, que competirán en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) del 16 de julio, informaron voceros partidarios.

El frente reúne como socios principales a la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO) y al Partido Socialista, lo que en la práctica significó la disolución del Frente Progresista Cívico y Social, que gobernó la provincia entre 2007 y 2019.

También integran la coalición Encuentro Republicano Federal (ERF); Unión del Centro Democrático (UCeDé); Unión para la Integración y el Resurgimiento (Unir); Una Nueva Oportunidad (UNO), Partido Demócrata Progresista (PDP); Generación para un Encuentro Nacional (GEN) y CREO.

Unidos para Cambiar Santa Fe definirá en las Paso las candidaturas para las elecciones generales del 10 de septiembre para los cargos de gobernador y vice, los 50 diputados y los 19 senadores provinciales, los intendentes de 46 ciudades, la mitad de los concejales de 60 ciudades y los integrantes de las comisiones comunales en 305 localidades.

Hasta el momento solo ha lanzado su postulación a gobernador el radical Maximiliano Pullaro (UCR), en tanto se aguardan definiciones de los senadores Carolina Losada y Dionisio Scarpín (ambos de la UCR), y de la socialista Clara García.

El PRO es representado por el titular partidario a nivel nacional, Federico Angelini, en tanto el principal referente de CREO es el intendente de Rosario, Pablo Javkin, mientras que por Encuentro Republicano Federal se especula con una posible candidatura de la diputada provincial Betina Florito

La presentación se llevó a cabo en el complejo turístico Punta Arenas de la localidad de Cayastá, situada 80 kilómetros al norte de la capital de la provincia. No estuvieron ni Losada, ni Javkin ni el intendente de Santa Fe Emilio Jatón.

Para el socialismo “nace una esperanza”



La diputada provincial Clara García y los diputados nacionales Enrique Estévez y Mónica Fein participaron en Cayastá del acto de lanzamiento del frente Unidos para cambiar Santa Fe, que integra el Partido Socialista. Los dirigentes coincidieron en que la nueva fuerza constituye “una respuesta a lo que la gente está reclamando para encontrar soluciones: la construcción de acuerdos que resuelvan cuestiones como la pobreza, la violencia, la inseguridad, la falta de vivienda y trabajo digno”.

“No podemos quedarnos opinando sobre lo que hacen los que gobiernan. Este frente es una alternativa para que la provincia recupere el rumbo”, afirmó Estévez, quien firmó el acta fundacional como secretario general del Partido Socialista de Santa Fe, acompañado por unos 150 dirigentes socialistas de toda la provincia.

García, en tanto, afirmó que con la conformación de Unidos para cambiar Santa Fe “nace una nueva esperanza para nuestra provincia. Como ante toda disyuntiva que se nos presenta en la vida –señaló-, uno puede quedarse mirando desde afuera, criticando desde una posición testimonial, o puede tomar una decisión responsable y generosa como la que ha tomado el Partido Socialista, integrándose a este frente”, argumentó en coincidencia con Estévez.

“Cuando hay una población con tantas necesidades debido a un gobierno tan malo, ausente e insensible –dijo la diputada provincial en referencia a la gestión de Omar Perotti-, esa situación requiere que la política dialogue y haga acuerdos”.

García, por su parte, recordó que tanto “Binner como Lifschitz llegaron al gobierno con un plan estratégico a largo plazo, habiendo hablado con mucha gente y sectores diversos. Eso es lo que también hacemos nosotros y por eso sentimos que estamos en un lugar histórico viviendo un día que también histórico. Aquí surgió Santa Fe y hoy surge un futuro esperanzador”, sostuvo García para finalizar.

Enfocado en Rosario, Estévez describió: “Estamos frente a los peores índices de violencia de la historia y la inflación es la más alta de los últimos 30 años. Debemos sentarnos en una mesa todos los actores que hoy no formamos parte del gobierno provincial para generar un plan común con reglas claras para sacar a la ciudad de esta situación”.

“Estos cuatro años retrocedimos”

El precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio Maximiliano Pullaro fue parte del lanzamiento de este mediodía en Cayastá y se mostró convencido del camino a seguir para gobernar la provincia. “Tenemos que recuperar una Educación de calidad, apoyar a la producción, darle seguridad a la gente y defender a los santafesinos”, señaló el dirigente de Evolución, línea interna de la UCR,

“En estos 4 años retrocedimos en la provincia y en el país, yo recorro Santa Fe de norte a sur y de este a oeste desde hace 15 meses, hablo con productores, con empresarios, con docentes, con vecinos y vecinas de cada rincón. Estoy convencido del potencial que tiene Santa Fe, que puede estar mejor, que puede cambiar, que tiene con qué”, expresó.

“Es un momento para personas con carácter, conocimiento, experiencia de gestión y equipos. No alcanza con tener buenas intenciones, ser bueno o ser honesto; no es un valor agregado”, señaló. “Santa Fe necesita un gobernador que defienda a Santa Fe ante quienes se llevan todo lo que produce y lo reparten entre los punteros de Buenos Aires. Alguien que sepa enfrentar a quien sea para que no le pongan el pie en la cabeza a los que trabajan”, enfatizó.

Javkin no, javkinismo sí

Aunque no estuvo presente Pablo Javkin, sí dieron el presente el presidente de CREO Mariano Roca, la concejala de Santa Fe y vicepresidenta de CREO Valeria López Delzar, el vicepresidente 2ª Franco Ponce De León, el concejal de Rosario Ciro Seisas, el diputado provincial Ariel Bermúdez y la intendenta de Vera Paula Mitre.

“Estamos convencidos en que la población santafesina necesita de un proyecto político que priorice el consenso para el bien común por sobre los intereses individuales”, dijeron, para de inmediato añadir: “Somos un partido de cercanía, con representación de norte a sur, que a través de sus militantes conoce y vive la realidad de los santafesinos en todo el territorio provincial; y vemos la respuesta insuficiente o falta de respuesta de parte de los gobiernos provincial y nacional, de bandera kirchnerista, frente a las problemáticas más acuciantes: la sequía y el terrible impacto en lo productivo, y la escalada de violencia producto del avance del crimen organizado, entre otros”.

“Por eso, y porque somos un partido de diálogo, integramos este Frente que se propone como proyecto político dejar de lado los intereses individuales y priorizar el consenso para dar respuestas a los problemas de la sociedad. Coincidimos con los integrantes del Frente en la provincia que queremos tener y en los lineamientos sobre los cursos de acción para lograr esta aspiración”, agregaron.

“Creemos que es posible retomar un recorrido virtuoso en procura de progreso, de convivencia en paz, de planes estratégicos consensuados, de desarrollo sustentable y políticas sociales que procuren mayor equidad. Por eso, celebramos esta plataforma de valores, proyectos y conductas entre muchas fuerzas políticas, para edificar los cimientos de un presente y un futuro mejores para todos sus habitantes”, cerraron.

Peronistas en el frente

La diputada provincial de Encuentro Republicano Federal (ERF), Betina Florito, participó del lanzamiento de Unidos: “Estoy convencida que Unidos para Cambiar Santa Fe será gobierno a partir del 10 de diciembre de 2023. No somos una sumatoria de partidos que sólo quiere llegar al poder. No existe esa postura. Tenemos ideas claras, un programa, una propuesta para los santafesinos. Después cada candidato le pondrá su impronta. Pero la base está escrita y plasmada en este acuerdo que se firmó hoy”, explicó la precandidata a gobernadora.

Florito amplió: “Aunque las alianzas (con otros candidatos) siempre son una posibilidad, mi precandidatura está firme. Nosotros traemos a Unidos para cambiar Santa Fe algo que el Frente no tenía, que es el Peronismo Republicano”, finalizó.

Este miércoles Florito y otros dirigentes de ERF Santa Fe, participarán del lanzamiento de la precandidatura de presidente de la Nación del líder del espacio Miguel Pichetto en el porteño club Ferro.