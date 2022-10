Sin equivalencias: Sportsmen ganó el clásico y manda en el Pre Federal

El Verde venció en el clásico ante un rival que guardó a cinco jugadores clave. Sportsmen no contó con Paoloni, lesionado

Esta vez la razón le ganó a la pasión y el cálculo al corazón. Atalaya, sin chances de acceder a la siguiente etapa del Pre Federal priorizó guardar a la gran mayoría de sus jugadores iniciales para los compromisos de la Superliga rosarina y perdió este viernes de manera contundente el clásico por el certamen regional ante Sportsmen.

El 103 a 74 merece una mínima explicación, ya que prácticamente no hubo equivalencias. No hubo partido salvo en el inicio furioso del Azul, que le puso intensidad al juego y mostró el entusiasmo de los pibes, porque los que estuvieron pusieron todo, no mezquinaron nada.

Sin embargo, cuando Sportsmen resolvió las defensas alternativas visitantes y halló el gol exterior, la brecha se fue abriendo hasta ser definitiva. La presión hizo el resto.

El público local tuvo su noche de festejo y aplaudió a los pibes Buetto y Munich, que se y les regalaron un par de triples.

Francisco Dalpino hizo 21 puntos, Joaquín Cingolani 17 y Santiago Seveso 14. En la visita anotó 19 Joaquín Etchevarne y 17 Facundo Maruelli.

El Verde terminó festejando en días complicados en los que sufrió la lesión de Alejo Paoloni y todavía no puede contar con Diego Foradori.

GOLEO

SPORTSMEN 103: Cingolani 17, Dalpino 21, Munich 3, Zapata 0, Hospital 12, Allende 10, Tripelli 13, Pinon 0, Buetto 3, Seveso 14, Boixader 10. DT: Cristian Le Bihan.

ATALAYA 74: Castaño 4, Palladino 4, Maruelli 17, Fascia 9, Etchevarne 19, Sosa 14, Rueda 0, Casas 2, Vottero 5. DT: Andrés Malajovich Farruggia.

PLATEA VIP

El Colo Rava, Scalella, Najnudel, Orellano y Borches fue el quinteto completo de Atalaya que miró el partido desde al lado del banco pero sin estar disponibles para jugar.

PELOTAZO

El profesor José Luis Marchica un pelotazo en el rostro y los lentes volaron. Resistió de manera estoica.

EL MVP

El delegado del Verde Iván Maldonado estuvo todo el partido con el secador y el trapo para combatir una gotera rebelde. Y lo logró.