Sin diferencias en el Gigante: Central no pudo con Colón y empató 1-1

No fue el de siempre. El desempeño que Central tuvo en el empate en uno ante Colón estuvo lejos de ser para destacar. Es que la producción del Canalla ante el Sabalero fue bastante discreta y no pudo imponer condiciones como lo hace habitualmente cuando sale a jugar en el Gigante. Al equipo de Miguel Ángel Russo le costó generar juego y esta vez no pudo imponerse ni siquiera en los duelos individuales, especialmente por las bandas.

Central dejó pasar la cancha de sumar de a tres y alcanzar la línea de Lanús en la cuarta colocación de la tabla. Pero más allá de eso, lo que se vio en cancha no fue lo de siempre. Al Canalla le faltaron más cosas que las que tuvo y si bien en el complemento el arquero Chicco tapó un par de pelotas, lo que pasó en los 90 minutos se vio reflejado en el marcador.

Con la misma intención de siempre, la de ser protagonista, así salió el Canalla a jugar el partido ante el Sabalero. Claro que como le pasa habitualmente a este equipo, la empresa no se presentó sencilla. Es que Colón se mostró como un equipo muy ordenado desde lo táctico y concentrados a la hora de la marca. En la primera parte a Central le faltaron sociedades y solamente para inquietar contó con Giaccone y en menor medida con Campaz. Es que tanto Malcorra como Véliz siempre tuvieron un rival cerca y eso complicó las intenciones de acercarse hasta donde estaba el bueno de Chicco. El Sabalero, a la hora de ir por Fatu le costó también y mucho, ya que hubo una buena tarea defensiva del equipo de Russo.

Las llegadas fueron bastantes escasas en el primer tiempo y se dieron casi en la misma proporción. La más clara del Canalla fue un remate de Malcorra que tras enganchar hacia adentro remató apenas por arriba; mientras que Álvarez ejecutó la más clara del conjunto de Pipo Gorosito.

La elección de Russo en incluir desde el arranque a O´Connor no funcionó. El juvenil, si bien siempre se mostró como salida y estuvo dispuesto a la hora de la lucha, le costó muchísimo con la pelota. Encima cuando promediaba la etapa fue amonestado por una dura infracción que lo terminó condicionando para el resto del juego. El DT reconoció su error y para el complemento lo cambió por Infantino.

La etapa final comenzó de la peor manera para el Canalla,. Tras un error en el retroceso Farías dibujó un jugadón y Meza no perdonó a Broun. Pero rápidamente Central llegó al empate a través de Véliz, de penal, después de una gran jugada individual de Damián Martínez.

Sin un dueño claro en el juego el trámite continuó en paridad. Con el correr de los minutos, el encuentro creció en adrenalina, ya que los dos equipos comenzaron con dificultades a la hora de la contención. Esto hizo que el espectáculo se torne ordinario y rápidamente entró en el terreno de que el reparto de puntos era algo inevitable, ya que tanto desde adentro de la cancha como del afuera (más allá del cambio en el entretiempo, Russo volvió a mover el banco pasados los 40 minutos) no se observó nada diferente como para romper la igualdad. Y para colmo Chicco se destacó ante un buen tiro de Martínez.

El pitazo final de Lamolina dejó una sensación a poco, por la gran efectividad que muestra el equipo en el Gigante. Pero a Central esta vez le faltaron más cosas de las que mostró como para poder quedarse con los tres puntos y en líneas generales el reparto de los mismos fue justo.

Relacionado