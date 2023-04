Simbología nazi, carapintadas y dictadura: “Aguilas Negras”, la fuerza de choque de la extrema derec

Por: Mauro Federico/ www.dataclave.com.ar

El pasado miércoles, los principales referentes opositores con marcado sesgo ideológico de derecha desfilaron por la adecuada escenografía que brinda el predio de la Sociedad Rural para participar de diferentes encuentros donde florearon sus discursos anti-estado y compitieron ante el empresariado por demostrar quién tiene la propuesta más seductora para los poderosos de la Argentina.

Tanto los precandidatos presidenciales Patricia Bullrich y Javier Milei -en un panel donde exhibieron sus ideas-, como el fundador del PRO Mauricio Macri -durante un almuerzo con miembros del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp)- se esforzaron por destacar sus intenciones de “dinamitar” el gasto público, “dolarizar la economía” y “hachar” ministerios y organismos públicos.

Ante un auditorio repleto de empresarios, el referente libertario sostuvo que pretende “crear una banca offshore” en caso de llegar a la Casa Rosada y aseguró que “si no puede avanzar” con ese plan con el que pretende que la economía local se maneje formalmente con la moneda estadounidense va a “pegarle un hachazo al gasto público”. El precandidato de La Libertad Avanza reiteró que pretende “cerrar el Banco Central” porque constituye una “estafa” que beneficia solo a “los políticos” y demostró empatía extrema con su par del PRO Patricia Bullrich al asegurar que “con ella sería interesante la segunda vuelta porque quiere decir que los argentinos hicieron un click hacia al lado correcto”.

Por su parte, la ex titular del PRO y flamante precandidata presidencial de Juntos por el Cambio advirtió que “hoy sufrimos los argentinos de todos los sectores sociales porque sentimos que estamos en agonía”. Ante este panorama, explicó que “si hacemos las mismas cosas vamos a tener más decadencia. Es un cambio de régimen. No es un cambio a medias, de algunas cosas, no es un cambio tibio. Tiene que ser un cambio de raíz”, propuso.

Un rato más tarde, en el almuerzo con los empresarios, el ex presidente propuso “semi-dinamitar todo” en el proximo gobierno y aseguró que la segunda vuelta será entre Juntos por el Cambio y los libertarios. “Nosotros tenemos las mismas intenciones rupturistas y de cambio que Milei pero con experiencia”, concluyó Macri entre aplausos.

Todos los referentes de los espacios de derecha no ocultan que -si llegan al poder mediante el voto popular- avanzarán con medidas de neto corte anti-popular que provocarán una reacción por parte de la población afectada y las organizaciones sociales, sindicales y políticas que la representa. Y para ello, los aspirantes a oficialistas se preparan para dar la respuesta represiva que corresponda, con todas las fuerzas a su alcance, tanto las “oficiales” como las “extra oficiales”.

De las ideas a la acción

El Rodeo es una localidad de mil habitantes ubicada en el departamento de Ambato, a 39 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. El 2 de abril pasado se hizo un acto conmemorativo de reconocimiento a los ex combatientes en Malvinas, en el monumento alusivo de esa comunidad. El acto estuvo presidido por el intendente suplente Alejandro Mascareño, el senador del departamento de Ambato Ramón Seco -pariente del jefe comunal Armando Seco, y todas las fuerzas vivas del pueblo.

Durante la conmemoración, se distinguieron a soldados que combatieron en las islas, y el plato fuerte fue el ingreso de un comando supuestamente militar que llegó caminando desde la capital vestidos con trajes de combate, pesadas armas y estandartes donde flameaban banderas negras con un águila.

Se presentaron como el Comando Águilas Negras. Y la primera curiosidad es que a pesar de sus trajes de combate, de las armas, de los símbolos y de la actitud, no pertenecen a ningún estamento de ninguna fuerza de seguridad oficial. Son alrededor de cuarenta personas las que integran ese Comando que no está registrado siquiera como una Asociación Civil.

Su líder se llama Carlos Omar Chrystiuk Kondratiuk, un ex militar de 53 años, oriundo de Lanús, que ingresó al ejército a fines de la década de los ochenta y fue exonerado después de participar en el levantamiento carapintada de 1990, que comandó el coronel Mohamed Alí Seineldín. Desde entonces, Chrystiuk se dedicó a la actividad física, a hacer cursos por decenas de defensa personal, artes marciales, supervivencia y primeros auxilios.

Luego se puso en pareja con una catarmarqueña y ambos se mudaron a la provincia del NOA. En paralelo, siguió militando en todos los grupos de extrema derecha como los de seguidores de Seineldín y de Breide Obeid. Adhiere a los Libertarios de Lanús, aún a la distancia, según se ve en sus redes sociales. Tiene un discurso de mano dura, admira al presidente salvadoreño Nayib Bukele, se saca fotos con Bullrich y reivindica a la dictadura militar y sus prácticas más atroces, como la desaparición de personas.

En 2020, Chrystiuk Kondratiuk funda las Águilas Negras, con profusa simbología similar a la nazi., como el mismísimo ejemplar rapaz que muestra su logo y que fuera utilizado por el Tercer Reich, así como el emblema de la Wehrmacht, representado con una Cruz de Hierro. El propio nombre, remite al de una organización narcoparamilitar colombiana, con destacada actuación durante las décadas del ochenta y noventa, creadas por los sectores de la ultraderecha para combatir a las guerrillas de las FARC.

El Comando se presenta como un grupo de amigos dispuestos a dar todo de sí para ayudar a los demás, y organiza algunas movidas solidarias donde distribuyen ropa y alimentos. En esas pocas campañas, van a escuelitas perdidas en medio del monte vestidos con indumentaria de fajina bélica y armados hasta los dientes. El supuesto objetivo de la organización es realizar entrenamiento de montaña para rescate y búsqueda de personas y tramitan la personería para “recibir colaboraciones y donaciones”.

Estas “almas afines” se nuclearon durante la pandemia, posiblemente indignados por las medidas restrictivas oficiales en la lucha contra el covid, dirigidos por el dueño de un gimnasio llamado Gym Military Voltage, ubicado en la calle Terebintos al 1200 de San Fernando del Valle de Catamarca, y en 2020 y 2021 recibió sendos subsidios del Estado para contener el parate de actividades de pandemia.

La mayoría de sus actividades pasan por los entrenamientos de combate en el monte, con estrategias, caras pintadas, profuso armamento de guerra (que aseguran se trata de armas marcadoras réplicas que lanzan pintura, como las utilizadas en el juego de paintball). El perfil es tan análogo al nazismo, que negarlo es absurdo. Y se sostiene con las publicaciones en redes de sus integrantes, que van todos en la misma sintonía de odio al “populismo”, de ponderación a los referentes de la derecha. Dan cursos de defensa personal y de combate, también, a niños y mujeres, en parques y paseos públicos.

Repercusiones, repudios y pedido de informes

El 11 de abril, la diputada provincial Adriana Díaz presentó un proyecto de resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre “si poseen algún registro oficial sobre la existencia de una supuesta organización llamada “Compañía Águilas Negras NOA”, y de existir, informe sobre su estado de situación, objetivos, actividades permitidas o autorizadas, e integrantes de la misma”. Águilas Negras se presenta como una organización cívico-militar.

A su vez, una serie de organizaciones de Derechos Humanos y Sociales de la Provincia se pronunciaron respecto del grupo paramilitar a través de un documento difundido este sábado al que accedió Data Clave. “Manifestamos nuestro más enérgico repudio y preocupación ante los hechos de público conocimiento que se suscitaron durante el acto oficial del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el día 2 de abril del corriente año en la localidad de El Rodeo (Dpto. Ambato). La auto denominada Compañía Águilas Negras NOA ingresó a dicho acto institucional marchando a paso militar y, según se pudo observar en las imágenes de amplia difusión mediática, algunos de sus integrantes portaban armas largas, vestían uniforme estilo militar, remeras negras y una bandera con la insignia de un águila negra (símbolo del nazismo)”, sostiene el texto.

“Hemos analizado en profundidad la situación y consideramos el hecho de una gravedad institucional inusitada, atento a que ponen en riesgo valores supremos de nuestro sistema democrático. Por los motivos expuestos, exhortamos a las autoridades judiciales a que tomen cartas en el asunto, toda vez que se podría estar en presencia de acciones ilegales perseguibles de oficio que vulneran nuestro ordenamiento jurídico y ponen en serio riesgo la Paz Social”, finaliza el documento.

En esta historia, no puede faltar la foto de Christiuk con Patricia Bullrich. En octubre de 2022, la por entonces presidenta del PRO visitó la capital catamarqueña y el líder de las Águilas Negras promocionó el mitín a través de sus redes sociales, con posteos alentando a la dirigente donde se fotografió “acompañando a una guerrera”.

Cuando el 2 de abril hicieron ese despliegue en el acto en conmemoración de los combatientes de Malvinas, un ex militar los vio y mandó una carta al diario El Ancasti, pidiendo explicaciones de por qué se les dio ese espacio. El texto publicado como correo de lectores del diario abrió otras preguntas: quienes son, quiénes les proveen equipamiento y armas, qué vinculo tienen con la policía de la provincia y con otros grupos nazis del país, como Renacer o Bandera Negra, lideradas en la provincia de Buenos Aires por Carlos Pampillón y en Córdoba por Máximo Calderón.

Más nazis en la ciudad de las diagonales

El Centro Cultural Kyle Rittenhouse (lleva ese nombre en homenaje a un joven estadounidense que disparó a tres hombres -dos de ellos murieron- durante los disturbios civiles en Wisconsin en agosto de 2020) está manejado por José Derman y Sebastián Poch y tiene su sede en la calle 5 casi 64 de la ciudad de La Plata. Derman es una persona con severos trastornos psiquiatricos que tuvo numerosas denuncias, hasta 2022, por acoso sexual. Mandaba fotos de sus genitales a diferentes referentes del feminismo diciendo, literalmente, que por culpa de ellas él, que tiene 36 años, solo pudo “coger” dos veces en su vida, porque todas lo rechazan.

Pasó por diferentes agrupaciones de derecha hasta que fundó su propia agrupación, junto a Poch, quien se declara como catalán de nacimiento y tiene pronunciado acento, aunque nunca salió de Los Hornos, su sitio de origen. Derman fue quien celebró el atentado a Cristina, hizo un vivo de instagram felicitando al tirador y diciendo que él lo haría mejor. Fue detenido por ello en un neuropsiquiatrico, del que salió hace un mes. Al salir, atentó contra un local de la izquierda en La Plata, y se filmó a si mismo en esa acción de la que por fortuna, no hubo víctimas.

Al centro cultural de Derman y Poch, el 30 de junio de 2022, llegaron “representantes locales del bullrichismo”, se tomaron fotos -que publicaron en redes sociales- evidenciando la empatía ideológica con estos exponentes marginales de una ideología fascista y autoritaria, sin el más mínimo ribete democrático.

Tampoco podía faltar las referencias y gestos de adhesión para con los libertarios mileistas, que incluyeron imágenes de Derman participando del recordado acto de La Libertad Avanza en el Parque Lezama en noviembre de 2021, junto a “mis compatriotas de Fuerza Unidaria Argentina (FUA)”, a quienes les reclamaba en un posteo que “no dejen de rugir leones, que la lucha no termina”.

También en La Feliz

Carlos Gustavo Pampillón tiene un largo historial como dirigente nazi en Mar del Plata. Saltó a la fama cuando en el Concejo Deliberante de esa ciudad retiró del recinto de sesiones el cuadro del Capitán Pedro Giachino, al comprobarse su rol en la represión y la dictadura. Pampillón, líder de la Agrupación “La Giachino”, entró a golpes de puño y amenazas contra todos los funcionarios.

A partir de ese suceso, creó el Foro Nacional Patriótico (FONAPA) y dos agrupaciones de choque: Bandera Negra y Rosas Rojas. Con FONAPA lideró el levantamiento policial de 2011 en Mar del Plata y actuó en conjunto con el grupo “Mujeres Policías”. Allí surge Virginia Luján “La Rusa” Sosa, que ya exonerada de la fuerza, pasa a liderar “Rosas Rojas”, la agrupación nazi de mujeres que se nuclea alrededor de Pampillón.

Ambos grupos violentos suelen protagonizar acciones directas: apalean homosexuales, “zurdos” e inmigrantes. Tienen causas y denuncias por haber hecho pintadas y amenazas a la sede de la comunidad boliviana, por golpizas con cadenas en Plaza España a un grupo de homosexuales y por ataques a centros culturales “de izquierda”. Varios de ellos fueron a juicio y condenados.

Luján Sosa también lidera “Escuadrón Espartano”, que es un grupo parapolicial de civiles motorizados que patrullan la ciudad por su cuenta y cargo, intentando combatir “el delito” de acuerdo a sus criterios. Los vinculos entre Sosa, la policía, Pampillón y la política no son pocos ni recientes. Exonerada de la bonaerense en 2013 luego de un acuartelamiento policial en Mar del Plata que derivó en saqueos sospechados por algunos investigadores como alentados por los propios autoacuartelados, siguió vinculada el cuerpo lo suficiente como erigirse en vocera de quienes a fines de 2020 terminaron rodeando la quinta de Olivos.

Con la colaboración de Ivy Cángaro