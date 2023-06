Silvana Teisa: “Siempre vamos a defender el transporte público de nuestra ciudad”

No hubo acuerdo en las negociaciones salariales para los trabajadores del transporte del interior del país y el gremio que los nuclea UTA declaró un paro de 48 horas para el transporte, urbano, interurbano y de media distancia. En ese sentido, los paros afectan a gran parte de la población en sus actividades diarias. Esto sucedió el martes de la semana pasada y nuevamente no habrá colectivos este jueves y mañana viernes. La concejala peronista Silvana Teisa señaló “la situación de dilata y la sigue pagando el ciudadano que no tiene un servicio esencial como el colectivo”.

La edila pidió respuestas claras del Estado tanto, nacional, provincial cómo municipal , respuestas para que el ciudadano de a pie ” no padezca la falta de un servicio que es prioridad para sus actividades diarias como es ir al trabajo, llevar chicos a la escuela o trámites personales de importancia”, reiteró.

Sobre esta nueva medida de fuerza Teisa dijo: “A mi sobre todo que soy una representante gremial entiendo y me preocupa la situación sobre el salario de los trabajadores y también los empresarios deben estar a la altura ya que muchas veces especulan con la situación” y agregó: “La movilidad en la ciudad debe ser tomada como una prioridad”. La frase obedece a la poca reacción del gobierno local que no se pone al frente de la situación y no desembolsa dinero para evitar la medida de fuerza y esperar luego recuperar con la llegada de mayor incremento de subsidios nacionales.

“Siempre decimos de nada vale seguir quejándose de lo que no hacen los demás cuando uno puede hacerse parte” dijo en alusión a las autoridades de la intendencia local. “Si realmente lo que importaba es que la movilidad de la ciudad siga funcionando debe demostrase con acciones claras “, arremetió Teisa

En esa sintonía, la concejala de extracción gremial planteó que “la movilidad en Rosario viene teniendo una gran problemática porque nunca fue una prioridad para el intendente, siempre está reclamando lo que no hacen los demás pero nunca pone el menor esfuerzo en lo que pudiera por mejorar el transporte público”, completó la edila

El Concejo aprobó en noviembre una ordenanza que dice que se deben reunir de manera bimestral la mesa de seguimiento del TUP

La concejala manifiesta haber solicitado dicha reunión en varias oportunidades, ya que la última fue en el mes de marzo y aún no obtienen respuesta por parte del Ente de la movilidad.

El Ente de la Movilidad de Rosario (EMR) es un organismo autárquico descentralizado administrativa y financieramente que cumple funciones de supervisar la movilidad urbana incluyendo el transporte público.

Dentro de su organigrama también se encuentra un consejo consultivo integrado por asociaciones de usuarios; gremiales, empresariales, representantes de la universidad, de los distritos municipales y de la oficina Municipal de Consumidor que entre sus funciones son la de brindar aportes para mejorar el sistema de colectivos.

En ese marco, surgió la queja de las asociaciones de usuarios de la falta de periodicidad en las reuniones, “la última fue hace cuatro meses dijeron”.

Quien tomó el guante fue la edil Teisa quien propone una modificación a la ordenanza original estableciendo que las reuniones de dicho consejo consultivo sean todos los meses.

El Consejo Consultivo del EMR. convocará a los representantes citados, “a reuniones mensuales que se llevarán a cabo los últimos viernes de cada mes”, es la iniciativa de Teisa