¿Siguen o se van? Lema, Juanchón García, Velázquez y Garro tienen contrato hasta diciembre

La dirigencia debe resolver antes de diciembre cuestiones que tienen que ver con la conformación del plantel para la próxima temporada. Y hay contratos que concluyen en diciembre de jugadores que hoy son titulares y aún no definieron si seguirán o no en el Parque

La búsqueda del Directos Deportivo, y en especial del próximo entrenador, está encaminada, aunque no resuelta. Aníbal Matellán aparece con chances de ser el mánager, aunque hay otros nombres sondeados; y una vez que se defina esta situación, en las próximas semanas, la idea es enfocarse a pleno a cerrar el DT, donde Gabriel Milito es el que más le seduce al ex jugador de Boca, pero no hay que dejar de lado a los preferidos de Ignacio Astore, como Facundo Sava (se va de Patronato), Ricardo Zielinski, Gustavo Munúa, e incluso Martín Anselmi, reciente campeón de la Sudamericana con Independiente del Valle, hincha fanático de la Lepra.

¿Por qué es importante no dilatar tanto estas elecciones? Más allá de que el próximo torneo arrancará recién a finde de enero de 2023, la dirigencia debe resolver antes de diciembre cuestiones que tienen que ver con la conformación del plantel para la próxima temporada. Y hay contratos que concluyen en diciembre de jugadores que hoy son titulares y aún no definieron si seguirán o no en el Parque.

Dentro de esta nómina hay futbolistas importantes, como Cristian Lema, Juan Manuel García y Gustavo Velázquez, tres titulares de buen rendimiento durante el año. Además habrá que ver qué sucederá con Lautaro Morales y Cristian Ferreira, dos situaciones que no sólo dependen de lo que quiera Newell’s o su entrenador. Y también está Juan Garro.

Lema difícilmente siga en el Parque. Luego del partido ante Boca se vio al defensor saludar a los hinchas en modo de despedida, aunque aún la dirigencia no tiene una comunicación del jugador o su representante. Es probable que el defensor tenga ofertas superadoras desde lo económico, y para Newell’s no será fácil acercarse a esos números. Habrá que ver si el entrenador que llegue tiene intenciones de retenerlo, y si lo convence con algo más que lo monetario.

Lo de Juanchón García es distinto. El delantero manifestó públicamente su deseo de seguir en el Parque. Y esta levantada futbolística en el interinato, sumado a lo hecho en la primera parte con Sanguinetti, gol en el Clásico incluido, puede darle crédito de cara a 2023. La continuidad del atacante no parece ser un problema económico, dependerá del deseo del próximo DT, pero es probable que la dirigencia ya comience a hablar sobre la extensión del préstamo.

Con la compra de Willer Ditta encaminada, ya que Newell’s le comunicó a Junior que hará uso de la opción de 700 mil dólares por el 80% del pase, ahora el objetivo es retener a Gustavo Velázquez.

El rendimiento del paraguayo fue más que bueno y los directivos consideran que es un jugador para retener. Velázquez está cómodo y también espera quedarse, aunque es probable que pretenda que la Lepra le compra parte del pase, que tiene en su poder. No parece una negociación compleja, salvo que aparezca alguna oferta económica de otro club muy superadora.

El caso de Juan Fernando Garro está directamente ligado al deseo o no de retenerlo del próximo técnico. En este caso la dirigencia esperará al análisis que haga el Director Deportivo o el próximo entrenador. Y si es necesario, intentará un nuevo préstamo.

Con el tema arquero también se aguardará un poco. Hoy Newell’s tiene a Ramiro Macagno recuperado y en diciembre retornará Williams Barlasina, tras un paso muy importante en Agropecuario. Astore tiene mucha expectativa en Barlasina, aunque hay conformidad con lo hecho por

Lautaro Morales. Pero Lanús tiene una cláusula de repesca en diciembre. Si la ejecuta, Morales se irá. Caso contrario, peleará un lugar con Barlasina y Macagno.

Otra situación a resolver es Cristian Ferreira. El volante tiene contrato hasta diciembre de 2023, pero con una cláusula de salida si él lo desea cada seis meses. Entre lesiones y falta de forma física, Ferreira jugó poco y nada, pero si el técnico lo quiere, es probable que siga, salvo que espere que el nuevo DT de River lo quiera tener en cuenta y utilice la cláusula de salida.

En cuanto a Pablo Pérez, otro cuyo contrato concluye a fin de año, el capitán leproso ya manifestó su deseo de continuar jugando al menos seis meses más, algo que la dirigencia respetará.

En cuanto a Armando Méndez, la Lepra compró en enero una parte de su pase y tiene contrato vigente hasta 2024

Algo similar sucede con Djorkaeff Reasco, aunque Newell’s aún debe pagar 600 mil dólares de la compra del 50% de su pase. Mientras que Fabián Ángel quien casi ni jugó, tiene vínculo por préstamo hasta junio de 2023, y ahí la dirigencia deberá resolver si lo compra por una cifra similar a la que pagó por el préstamo: 600 mil dólares.