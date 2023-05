Si los choferes no cobran, habrá paro de colectivos

"Si alrededor de las 14 ó 15 de hoy no se hicieron las trasferencias, con seguridad decretaremos una medida de fuerza”, afirmó este lunes el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Rosario Sergio Copello

El gremio que agrupa a los choferes de transporte público decide esta tarde si van al paro. “No cobramos la totalidad del salario de abril, por lo cual declaramos el estado de alerta. Si alrededor de las 14 ó 15 de hoy no se hicieron las trasferencias, con seguridad decretaremos una medida de fuerza”, afirmó este lunes el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Rosario Sergio Copello. Y agregó que el gremio puso como plazo este lunes para el cobro de la totalidad de los haberes y de no tener respuesta iniciarían un parp.

“Los subsidios nacionales no llegaron por segundo mes consecutivo. El Fondo Compensador Municipal y la el gobierno provincial hicieron sus aportes, y los empresarios ahora dicen que no tienen más dinero”. Por eso “decretamos el estado de alerta y movilización”, agregó el dirigente en declaraciones radiales.

Copello aseguró que la medida es inminente “porque no está garantizado” que los choferes cobren la totalidad de sus haberes. “Tampoco hay fecha probable. En ese marco, con el proceso inflacionario que se está dando, esperar diez días. A lo mejor, para los empresarios esa cantidad de días no es nada, pero para los empleados no”.

Y remarcó que los colectiveros “no son trabajadores de Nación, ni de provincia ni del municipio. Pertenecemos al sector privado, donde los empresarios tienen una responsabilidad que deben cumplir. Así de simple”, subrayó, y añadió: “Esto no tiene ninguna solución. Esta tarde vamos avisar a la ciudadanía para que tome los recaudos necesarios para mañana y los días siguientes”.

“Hasta que no cobremos, no volveremos a trabajar. La medida se protesta seguirá hasta que cobremos todos, sino no tendría sentido. Si tomamos la determinación de cortar el crédito laboral será hasta que cobremos”, adelantó.