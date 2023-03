Shakira arrasó en “El show de Jimmy Fallon” junto al productor argentino Bizarrap  

Ya no es noticia que la colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap, “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” es el mayor batacazo comercial de los últimos años con cientos de millones de reproducciones y una abultada facturación. Pero la dupla sumó un escalón más a su contienda y este viernes por la noche, ambos artistas fueron los invitados excluyentes de uno de los programas más vistos de la televisión norteamericana, El show de Jimmy Fallon.

.@shakira can’t help herself when she hears a good beat! #FallonTonight pic.twitter.com/YiE8pXc5Gt

— The Tonight Show (@FallonTonight) March 11, 2023