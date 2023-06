Será un viernes muy movido en la Rosarina, con Superliga y ascenso

La Superliga rosarina tendrá este viernes desde las 21.30 una noche de importante acción en ambos grupos.

Si bien la programación de la Rosarina en su sitio oficial es muy poco confiable por estas horas, tras sondear en los clubes es posible afirmar que está previsto que este viernes jueguen por la fecha 14 de la zona 1 Atlantic vs. Regatas, Calzada vs. Unión y Progreso y Ciclón vs. Saladillo. Se postergó Newell’s vs. Temperley y Unión de Arroyo Seco vs. Provincial.

Mientras, en la zona 2 el programa indica que se medirán Alumni de Casilda vs. Náutico (retornó Juan Pablo Stegmayer y se sumó a Matías Rosas), Libertad vs. Echesortu, Sportivo América vs. Los Rosarinos Estudiantil, Sportivo Federal vs. El Tala y Tiro Suizo vs. Gimnasia.

Superliga, zona 1

Caova 10-1

Atalaya 9-1

Temperley 9-2

Provincial 8-0

Regatas 7-5

Unión y P. 6-5

Newell’s 6-6

Fisherton 5-7

Unión AS 5-7

Atlantic 3-9

Ciclón 2-8

Calzada 2-10

Saladillo 0-11

Superliga, zona 2

El Tala 12-0

Sportsmen 10-1

Náutico 8-4

Estudiantil 7-5

Talleres 7-4

Alumni 5-5

Echesortu 5-7

Tiro Suizo 5-6

Central 5-7

Gimnasia 4-8

Libertad 4-8

América 2-10

Sp. Federal 1-10

Primera B

En el marco de la fecha 13 de la Primera B, por la zona 2 El Tala B se impuso 64 a 55 a Provincial B como visitante, mientras que Unión Sionista le ganó 74 a 57 a Gimnasia C.

Fueron postergados Paganini Alumni de Granadero Baigorria vs. Maciel y Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Universitario. El domingo se medirán Echesortu B vs. Servando Bayo.

En el grupo 1, según la programación de la Rosarina, el viernes jugarán Ben Hur vs. Atalaya B, Gimnasia B vs. Garibaldi de Fray Luis Beltrán, Independiente de Ricardone vs. Municipalidad de Puerto San Martín, Red Star de San Lorenzo vs. Fortín Barracas y San Telmo de Funes vs. Atlantic B.

Tabla zona 1

Red Star 10-1

Puerto 8-2

Atalaya B 8-3

San Telmo 8-3

Edison 6-5

Gimnasia B 6-5

Garibaldi 4-7

Ben Hur 5-6

Atlantic B 3-8

Fortín Barracas 2-9

Independiente 0-11

Tabla zona 2

Talleres 10-0

Sionista 9-3

Universitario 7-3

Provincial B 6-5

Paganini 5-6

El Tala B 6-5

Servando Bayo 4-6

Maciel 5-6

Gimnasia C 4-8

Echesortu B 3-8

Náutico B 1-10