Ser o no ser parte: Estévez le pegó a Javkin y ninguneó a Caruana, que recordó gestión en pandemia

El secretario de Salud, quien no es afiliado al PS, le recordó al diputado nacional que la pelea contra el covid se libró con "los valores de Hermes", levantando la bandera de la Salud Pública que caracterizó a esa fuerza. Estévez había dicho que el socialismo no se sintió parte de la gestión Javkin

La alianza del socialismo con el PRO en la flamante coalición Unidos no es la única piedra en el camino de lo que otrora fuera el Frente Progresista Cívico y Social que gobernó la ciudad durante tres décadas: al ruido interno que provocó dentro del socialismo se suma la decisión de un sector del PS de concurrir a las urnas de la mano del Frente por la Soberanía que se aglutinó alrededor del diputado provincial Carlos Del Frade.

El que tiró la primera piedra, al menos de este último capítulo, fue el diputado nacional Enrique Estévez, quien además de aseverar que la actual gestión municipal perdió el rumbo afirmó que el socialismo “no se sintió parte” de la intendencia de Pablo Javkin, ex funcionario y legislador del Frente Progresista, ex radical, el Coalición Cívica, que con su partido Creo se unió al frente de frentes que competirá en los próximos comicios bajo el sello de Unidos.

“A Pablo le tocaron dos años muy complejos de pandemia. Esto es una realidad que ha afectado a todos los gobiernos, tanto locales como provinciales y nacionales, pero bueno, justamente, ser intendente y gobernar es gestionar la crisis, es trabajar 24-7 para dar vuelta a esa situación. Me parece que quedarse en esta idea de que hacemos nuestra parte no es una actitud que colabore a empujar una realidad a un cambio que necesitamos”, dijo Estévez a Radio Mitre Rosario.

“Con esa actitud nunca hubiéramos podido hacer en Rosario muchas de las cosas que hicimos, que por más que no nos correspondían, las hicimos igual. El ejemplo es el modelo de salud, pero también dar vuelta a la ciudad y darle la cara al río, ser una capital cultural, es decir, todas esas cosas no las podríamos haber hecho si hubiéramos nada más pensado en lo que estaba bajo nuestra responsabilidad directa”, pegó.

“Y creo que también Rosario es una ciudad que venía con un ritmo, digamos, de transformaciones que se detuvo y por eso es importante que Rosario vuelva a recuperar el rumbo, pero fundamentalmente en este tiempo el objetivo central tiene que ser pacificar a Rosario, y para eso se necesita seriedad, contar con un diagnóstico claro, elaborado, donde también se pueda distinguir qué sirve y qué no”, amplió.

“En Argentina cada gobierno que asume tira todo para atrás lo que hizo el gobierno anterior y eso le cuesta muy caro a la sociedad argentina. Entonces nosotros necesitamos proyectos, equipos, un diagnóstico, este, certero, claro y también tener la claridad de proyectos que sean medibles, verificables y que uno los pueda mostrar de cara a la sociedad”, dijo ante el mismo medio.

Le contestó el socialista no afiliado Leonardo Caruana, ex secretario de Salud de Mónica Fein y quien ocupa el mismo cargo en la actual gestión de Javkin, un médico que se referencia en la agrupación interna del PS Fuerza del Territorio que, a nivel local, aportará algunos nombres como el del propio funcionario y el de Luciano Vigoni, director del programa Nueva Oportunidad, a la coalición de centroizquierda liderada por Del Frade: “Sorprenden las declaraciones de Enrique Estevez, actual Secretario General del Partido Socialista en Santa Fe, que para lanzarse como candidato a intendente, expresa que el socialismo no se sintió parte del gobierno del intendente Javkin. Fue esa intendencia la que decidió sostener los equipos y recursos para el sistema de salud, sueño y legado de nuestros referentes socialistas”.

Fuerza del Territorio aspiraba a que Caruana fuera el elegido para competir en la interna de la coalición que gobierna la ciudad contra el propio Javkin o bien la titular del Concejo María Eugenia Schmuck (en caso de que el intendente pegue el salto a la provincia), pero el PS se inclinó por un nombre del grupo que hegemoniza hoy el partido, referenciado en la alianza entre lifschitztas y bonfattistas, de la que quedó afuera también la agrupación Bases, liderada por Eduardo Di Pollina y Claudia Balagué, que asimismo acompañará a Del Frade.

Ahora Caruana, quien lideró el trabajo que la ciudad hizo ante la pandemia, reivindicó su propia gestión y, con ello, el apoyo que le dio Javkin a su labor, en una cartera que en el armado del gobierno local le correspondió al socialismo.

“En una gestión atravesada en su mayor parte por la pandemia, nuestro sistema de salud, estuvo en el centro de la escena. Y fue ese intendente también el que tomó la decisión política de sostener y poner a todas las áreas municipales a trabajar codo a codo con Salud. Día a día vemos los valores de Hermes en cada uno de los trabajadoras/es que desde los centros y hospitales de la red pueden estar cerca para cuidar y acompañar, y recordamos la presencia de Miguel Lifschitz siempre atento y cercano por esos días, preguntando qué necesitábamos”, amplió este martes en un hilo de Twitter.

“En la primera semana sin notificaciones de casos positivos desde que comenzó la pandemia, a algunos les puede parecer un tema ajeno o que quedó atrás pero a los equipos y a cada uno de los que perdieron familiares, amigos e incluso el trabajo, no puede pasarnos desapercibido. Con la satisfacción de la tarea cumplida, los equipos de salud, honramos hoy a aquellos referentes de antaño del socialismo que alguna vez soñaron y construyeron el sistema de salud de nuestra ciudad. De otro modo, quizás otra hubiera sido la historia del Covid en Rosario”, cerró.

La historia, que promete nuevos capítulos camino a las Paso, sumó enseguida una réplica. “No sé por qué gente que no es del PS asume la construcción que durante 30 años ha hecho el socialismo en esta ciudad y quiere representar a un partido al que no pertenece. La gente la está pasando mal. Quienes trabajan para mejorarle la vida, hagan su trabajo”, escribió en la misma red social Analía Chumpitaz, ex funcionaria del socialismo en el área Salud.

La coalición que aglutinó Javkin al llegar a la intendencia ya había sufrido bajas. Por un lado, en diciembre último Sofía Botto, secretaria de Género municipal, renunció al cargo en el que estaba por su pertenencia a Libres del Sur luego de conocerse la decisión de CREO de aliarse con el macrismo. Esta agrupación también marchó a integrar el Frente por la Soberanía al igual que el partido SI, que le aportó a Javkin a la asimismo renunciante Alicia Gutiérrez, quien lideraba la Dirección de Derechos Humanos.