Seis perpetuas por crímenes de lesa humanidad en Mendoza

El Tribunal Oral Federal número uno de Mendoza condenó a prisión perpetua a seis acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la provincia de Mendoza.

Otros 12 imputados fueron condenados a penas de entre siete años y medio y 14 años de prisión, en el mismo juicio que se extendió durante cuatro años.

El veredicto también condenó como delito de lesa humanidad a un hecho ocurrido durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, en 1971: el secuestro y desaparición de Sara Palacios y Marcelo Verd.

Los jueces Alberto Carelli, Héctor Cortés y Alejandro Piña juzgaron los hechos ocurridos en el Destacamento de Inteligencia del Ejército 144, la IV Brigada Aérea y la Policía provincial en perjuicio de 103 víctimas.

Los condenados a perpetua fueron el exjefe de la División de inteligencia y exjefe de la Compañía Policía Militar de la Fuerza Aérea Juan Carlos Alberto Santamaría; el exjefe del Pelotón de Logística del Destacamento de Inteligencia 144 Hugo Luis Zalazar; los ex oficiales del Departamento de Informaciones 2 (D2) de la Policía provincial Armando Osvaldo Fernández Miranda, Marcelo Rolando Moroy Suarez y José Esteban Roccato Villegas; y el ex efectivo de la comisaría 7ma, Ramón Dagoberto Álvarez Rojas.

El exjefe de la Compañía de Policía Militar de la Fuerza Aérea Alberto Raganato fue condenado a 14 años; el exjefe del Escuadrón Tropa (Grupo Base 4) Juan Carlos Cuadrado, a diez años y medio; el informante del Destacamento de Inteligencia Oscar Alfredo Simone, a nueve años y medio, y el ex jefe de la Segunda Sección y Ejecución Vicente Omar Navarro Moyano, a nueve años.

Además, el ex director de la banda de música de la IV Brigada Aérea José Santos Chiófalo fue condenado a ocho años y medio, al igual que el ex sargento primero del destacamento Anacleto Edmundo Calderón, el ex sargento ayudante y auxiliar de Inteligencia Juan Carlos Luis, el ex jefe de Inteligencia de la Regional Oeste de Inteligencia Emilio García Ponce y el ex jefe de Contrainteligencia Julio Roberto Agüero.

Las penas menores fueron para el ex subinstructor de la Compañía de Defensa Néstor Nivaldo Carmona y el ex efectivo de la comisaría 16° de Las Heras Manuel Martínez Molina (ocho años) y el ex auxiliar en la Regional de Inteligencia Oeste de la Fuerza Aérea Guillermo Campanille (siete años y medio).

El tribunal resolvió, además, que “todos los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, razón por la cual resultan imprescriptibles”.

Las penas más graves fueron dictadas por los delitos de “privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes; homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, lesiones graves agravadas, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima y robo agravado por el uso de arma de fuego.