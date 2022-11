Segundo plenario presencial 2022 de la Mesa Federal de Políticas Económicas con perspectiva de género

La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, con apoyo de ONU Mujeres Argentina, realizó este miércoles el segundo plenario presencial de 2022 de la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género, “Más mujeres para el Desarrollo Argentino”.

El encuentro se llevó a cabo en el Ministerio de Economía de la Nación y reunió a más de 100 funcionarias que lideran áreas económicas, de producción, de obras públicas y trabajo de los Gobiernos de 22 provincias, funcionarias del Gobierno Nacional, investigadoras, académicas y referentes de organismos internacionales.

En esta oportunidad, se pusieron en común las políticas públicas que se desarrollan en los diferentes distritos del país, y se definieron lineamientos comunes para la inserción de más mujeres y diversidades en sectores estratégicos de la economía como la construcción y los cuidados, la minería y la economía del conocimiento. El evento incluyó a los núcleos de trabajo interprovincial de las Secretarías de Minería y de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía de la Nación, y del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

En la inauguración estuvieron presentes la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina; y las secretarias de Energía y Minería, Flavia Royón y Fernanda Ávila, quienes participaron de la Mesa Federal desde sus inicios.

“Nací de esta construcción y eso es lo fuerte: compartir las experiencias de diferentes provincias, conocer las distintas realidades para articular una agenda en común. Mi objetivo como Ministra es construir desde la periferia al centro, nutriéndonos entre nosotras porque la desigualdad se combate con políticas públicas y con mujeres haciendo estas políticas”, sostuvo Ayelén Mazzina, quien destacó la importancia de la territorialidad como eje transversal de la gestión, afianzar las políticas de sensibilización para la prevención de las violencias, y fortalecer el sistema de cuidados, que es la base de la desigualdad de género. “El trabajo en red es fundamental para que las políticas públicas nacionales lleguen a cada rincón de la Argentina y para que se potencien los esfuerzos y las estrategias propias de cada gobierno provincial”, enfatizó la Ministra.

También fueron oradoras, en el inicio de la jornada, las subsecretarias de Desarrollo Minero, Pamela Morales, y de Desarrollo Emprendedor, Natalia del Cogliano; la especialista en empleo y desarrollo productivo de la OIT para Argentina, Bárbara Perrot; y la Vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Carla Pitiot. Por último, la directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto, agradeció la asistencia de las presentes y dio inicio a los tres paneles temáticos específicos en los que se dividió el trabajo de la jornada.

La jornada se desarrolló en tres comisiones paralelas, en las que se debatió sobre los tres ejes planteados para este encuentro: construcción y cuidados, minería y economía del conocimiento. Cada panel específico contó con la exposición inicial de una experta en la temática. Luego, se expusieron los casos provinciales destacados y se planteó un espacio para el intercambio de los logros y también las dificultades con las que se desarrollan las políticas públicas en cada territorio.

El panel de cierre del evento contó con la presencia de la jefa del gabinete de la secretaria de Economía del Conocimiento, Analís Hernández; la subsecretaria de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública, Cecilia Larivera; la coordinadora del Programa País de ONU Mujeres en Argentina, Verónica Baracat; y la directora Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, Sol Prieto.

“El cuidado no es una responsabilidad única de las mujeres, debe ser compartido no solo entre mujeres y hombres, sino también entre el sector privado, el Estado y la sociedad en su conjunto”, señaló Verónica Baracat. “Los beneficios no son solo para las personas que van a ser cuidadas, que requieren de esa infraestructura y servicios, sino que impactan en términos de empleo, que en su gran mayoría es empleo de mujeres. Y que además, es un empleo verde”, aclaró la experta.

Como corolario del encuentro, la directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto, señaló: “Las realidades que nosotras queremos cambiar son muy duras, son muy profundas, están muy metidas en nuestra realidad cotidiana, están muy dentro de la forma en que concebimos a la familia, al Estado y a la economía. Pero necesitamos cambiarlas porque el costo que pagan las mujeres por cuidar es altísimo”. “Para plasmarlo en números, las madres están cobrando por hora un 33,7% menos que los padres. Entre los padres y las madres de niños menores de 6 años, la brecha de horas trabajadas por semana es de 11 horas por semana. Cuando los niños son pequeños los roles de género se refuerzan: los hombres trabajan mucho más, las mujeres mucho menos”, agregó.

“El resumen hasta acá y con más de dos años de labor es muy promisorio: 16 provincias trabajan en sus presupuestos con perspectivas de género y diversidad, 17 provincias desarrollan indicadores con perspectiva de género, 11 provincias que tienen políticas de inclusión de mujeres en la obra pública, 8 provincias que desarrollan la inclusión de mujeres en la economía del conocimiento. Esta Mesa es una usina de políticas para la igualdad en el mundo productivo y económico para mujeres y diversidades. Es un espacio que rinde sus frutos y nos permite mirar al futuro”, finalizó Prieto.

Mientras en cada distrito se sigue trabajando en políticas públicas con perspectiva de género, el compromiso para el desarrollo de próximos encuentros de la Mesa Federal se consolida y profundiza una agenda común de políticas hacia la igualdad de género.

El encuentro contó con la presencia de las ministras de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Gabriela Castillo; de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, Mariel Gabur; de las Mujeres y Diversidad de Neuquén, Maria Eugenia Ferrareso; de Gobierno y Justicia de Tucumán, Carolina Vargas; de Trabajo y Empleo de Misiones, Silvana Andrea Giménez; y de los ministros de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa Palacio; y de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerda.

Además, participaron las secretarias de Minería y Energía de Salta, Romina Sassarini; de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe, Marina Baima; de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta, Itatí Carrique; de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género de Río Negro, Luz Val Heredia; de Financiamiento y Planificación Financiera de Salta, Liliana Corona; y de Estado de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis, Tatiana Olguin.

En la Mesa Federal se presentó el informe

“El costo de cuidar: las brechas de género en la economía argentina (1er trimestre de 2022)”

https://www.argentina.gob.ar/economia/igualdadygenero/el-costo-de-cuidar-las-brechas-de-genero-en-la-economia-argentina-1er

Sobre la Mesa Federal

La Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género es un espacio creado en agosto de 2020 por el Ministerio de Economía de la Nación. Se trata de una herramienta de gestión inédita en el ámbito del Ministerio de Economía, que nuclea a ministras, secretarias y equipos económicos de 22 provincias de la Argentina. Entre sus objetivos, busca fomentar el debate federal; generar instrumentos de análisis, como los indicadores con perspectiva de género; impulsar herramientas de transformación, como los presupuestos con perspectiva de género; diseñar políticas económicas inclusivas, que impulsen sectores económicos y productivos más igualitarios; y construir vínculos entre las mujeres y diversidades representantes de los gobiernos provinciales.

Sobre la DNEIyG

La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG) fue creada en diciembre de 2019 en el ámbito del Ministerio de Economía, en el marco del compromiso del Gobierno Nacional por incorporar la agenda de género a la agenda política. La DNEIyG traza políticas públicas para acortar las brechas de desigualdad, en particular las brechas de género existentes en la esfera económica. Trabaja en generar información y conocimiento que permitan articular y ejecutar acciones específicas. Actualmente, está a cargo de Sol Prieto.