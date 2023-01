Secuelas de la tormenta: hay unos 245 reclamos por árboles y columnas caídas

La tormenta del viernes por la tarde fue fuerte y trajo algunas consecuencias más allá de la esperada lluvia y el alivio por el calor extremo. El titular de Defensa Civil de la ciudad, Gonzalo Ratner, habló en Radio 2 y señaló que el “daño material es muchísimo y variado”.

Ratner contó que hasta el momento hay unos 245 reclamos por árboles, ramas y columnas caídas, además de las voladuras de chapas y otros daños.

El funcionario además informó que las velocidades de los vientos superaron los 92 kilómetros por hora y cayeron 69 milímetros de agua.

Las zonas más afectadas fueron la norte y centro. Hubo muchos reclamos y se esperan que se sigan sumando con el correr de las horas.

A raíz de la gran cantidad de agua caída y de los fuertes vientos hubo una obstrucción en la toma de agua lo que provocó el corte del suministro. Por el sábado a la mañana había viviendas aún sin agua, al igual que los cortes de luz generado por los desperfectos técnicos del suministro eléctrico.

Durante la tarde del viernes se registraron varios episodios impactantes. Uno fue la caída de dos árboles sobre el frente del Hospital Alberdi, en zona norte, aunque el impacto no alteró la normal atención en el centro de salud.

Y en la cuadra de Presidente Roca y Córdoba, árbol se desplomó en medio de la lluvia e impactó a un auto que circulaba por la calle. El conductor resultó ileso ya que el árbol no cayó de lleno sobre el auto.

“Estaba la tormenta con todo y me cayó eso al costado, si me caía en la cabeza me mataba. Sentí el golpe en el auto, explotó un vidrio, después salí por la otra puerta”, relató en Telenoche Rosario (El Tres).

En la zona norte, además, una casona ubicada en Gutiérrez e Iriarte también padeció las consecuencias del viento y la lluvia. Un árbol cayó sobre el techo y destruyó buena parte del tejado, mientras una familia estaba adentro. Tampoco hubo heridos.