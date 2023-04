Sebastián Furman invita a analizar la canción infinita de Charly García en el Broadway

“Yo nuca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí (…) Yo sólo tengo esta pobre antena. Que me transmite lo que decir (…) Esta canción durará por siempre. Por eso mismo yo la hice así. Una canción sin amor, sin dolor. La canción sin fin”, reza “Chipi chipi”, tema que el astro del rock Charly García editó en 1994, en su disco, La hija de la lágrima. Con todos esos conceptos, tomando en cuenta que el músico supo ser “una especie de antena para captar y decir el sentimiento popular de una época”, según puntualizó Sebastián Furman, nació La canción sin fin, un podcast producido por Futurock que se puede escuchar en Spotify desde el 2020 y que se transformó en un show en vivo que pasará por Rosario el 11 de mayo.

El material realiza un recorrido por la primera etapa solista del cantautor que incluye los discos Yendo de la cama al living (1982), Clics modernos (1983) y Piano bar (1984). Y analiza los recursos compositivos y metafóricos que utilizó el músico, tomando esa compleja y ecléctica obra, que ya pertenece al acervo popular, como excusa para hablar de música.

Quien lleva adelante este proyecto es el compositor, pianista y docente Sebastián Furman. El inicio fue poco antes de la pandemia del covid-19 y su aislamiento. “Teníamos el primer capítulo grabado y justo cayó la cuarentena. Entonces lo tuve que hacer solo, eso me ayudo a encontrar el color y el tono, y me identifico mucho con lo que vivía Charly en esa época. Porque vivía un poco en cuarentena. La Guerra de Malvinas, «todas las persianas cerradas», dice en «Yo no quiero volverme tan loco». Esto de «ir de la cama al living» es muy de esa época y muy de la cuarentena también”, apuntó el músico en diálogo con la mañana de Radio Nacional Rosario.

“El show en vivo nació del podcast, de análisis de la primer etapa de Charly solista que tiene cosas muy interesantes para analizar no sólo desde lo musical, que es muy interesante porque es la transición post Serú Girán a una cosa un poco más ochentas, minimalista, bailable; sino también por el contenido político y social que tiene”, contó Furman sobre el show que en la ciudad se realizará en el Teatro Broadway.

“Charly es uno de esos artistas que tienen una especie de antena para captar y decir el sentimiento popular, plasmar lo que fue esa época, por lo menos yo la viví de esa manera. Nací en el 83, viví más la época por lo que me contaron mis padres y un poco por la música de Charly, por la música argentina de esos años. Es muy interesante cómo él, con la música, cuenta cosas, a veces más profundas, a veces de modo más jocoso. Aprovechamos para hacer la función en vivo analizando todas estas variables”, agregó.

“Ni el show ni el podcast son un homenaje a Charly, más allá de que lo amo y admiro con todo el corazón. Es más un homenaje a la música. Es una excusa para hablar de música. De hecho en el show tocamos obras de otras personas y, ya que estamos en Rosario, vamos a tocar música de algún que otro rosarino, sin decir de quién”, dijo entre risas.

Con sorpresas

“En Rosario vamos a hacer por primera vez los tres discos juntos en un mismo espectáculo”, adelantó Furman. “Lo que venimos haciendo es tomar cada episodio del podcast y haciéndolo en vivo. Por ejemplo: tomamos Yendo de la cama al living y lo hacemos en vivo. Tocamos todo el disco, analizamos canción por canción y hacemos algunos bises”, puntualizó.

“Ahora no vamos a tocar los tres discos enteros, pero vamos a hacer un show bastante largo porque es muy difícil sacar canciones del repertorio. Lo más importante es traer su recorrido, esa transformación que va sufriendo su música y su estilo durante esos años y explicar muchas técnicas de composición. Y lo graficamos con los músicos en escena. Podemos explicar cómo dialogan los instrumentos entre sí, como se compone una línea y otra”, adelantó.

A Furman, la música de Charly le llegó cuando era chico. “Tengo una relación muy personal con su obra. Lo mismo me pasó con Fito (Páez) y otros artistas. De hecho, Fito me llevó a Charly. Estudie composición. Me parece que Charly tiene algo de eso, es un músico muy ecléctico, tiene mucha formación e información de muchos lugares. Me parece un terreno muy jugoso para hablar de la música, desde muchos lugares, transmitirlo a gente que, por ahí, no sabe de música. Y es una música que escuchamos tanto, que está en el inconsciente colectivo de los argentinos y argentinas; siempre es más fácil explicar cuando alguien está atravesado por esos sonidos”, confesó.

La palabra del astro

“Charly sabe de esto”, aseguró Furman. Y contó: “Escuchó el podcast un mes y medio después que salió. Lo escuchó en octubre del 2020. Me mandaron un video escuchándolo con Mecha (su novia). Más que nada, Charly es un compositor, entonces creo que le gusta escuchar un análisis musical que hace foco en eso y en el estudio que lo llevó a hacer eso. En su carrera le deben haber hinchado mucho con preguntas estúpidas o faranduleras y todo eso”.

Para agendar

La canción sin fin se podrá disfrutar en vivo, en Rosario, el jueves 11 de mayo, a partir de las 21.30, en el Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Las entradas están a la venta en boletería del espacio y a través de tuticket.com.ar