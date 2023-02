“Sean respetuosos de nuestro dolor”, pidió el hermano de Chano

Bambi, el hermano del músico Santiago Chano Charpentier, internado desde el viernes en el sanatorio Otamendi con pronóstico reservado, pidió a través de sus redes sociales que “aquellas personas que creen saber cómo se debe cuidar a una persona en estado de vulnerabilidad sean respetuosos” del “dolor” de su familia y “consideren” que están haciendo “lo mejor posible para salir adelante”. “Quisiera pedir de corazón a aquellas personas que creen saber lo que es necesario hacer en estos casos, o como se debe cuidar a una persona en estado de vulnerabilidad que por favor sean respetuosos de nuestro dolor y consideren que hacemos lo mejor posible para salir adelante”, escribió Gonzalo Charpentier en sus cuentas de Instagram y Twitter. Chano Moreno Charpentier fue internado de urgencia el sábado en el sanatorio Otamendi. De momento, la clínica no entregó parte médico ni comentó la situación del cantante, comprometido tiempo atrás con situaciones de adicciones. “Gracias por el amor y las buenas energías para mi familia en estos días grises. Acompañamos a Chano en su recuperación confiando en su fortaleza y corazón de luchador para ponerse cada día mejor”, agregó su hermano, quien además agradeció al “equipo médico por su calidad profesional y el cariño con el que atienden a mi hermano”.

❤️ pic.twitter.com/k50bPmVpSY — Bambi (@bambiTB) February 20, 2023 El pasado 29 de diciembre, “Chano” había presentado en redes sociales y plataformas una nueva canción, titulada “Nunca nos fuimos”, última presentación de su disco El Camino. El nuevo track cerraba el tercer disco en estudio en la carrera del ex Tan Biónica como solista, y contó con la participación del Luck Ra y fue producida por Renzo Luca. En noviembre pasado ofreció una serie de shows con entradas agotadas en el Luna Park y tiene agendada una presentación en el Lollapalloza para el viernes 17 de marzo próximo, y dos en La Plata agotadas para el 10 y 11 de ese mes, en lo que había anunciado iban a ser “último show del año” (por 2023) ya que luego se dedicaría a trabajar en nuevos materiales. Sin embargo, en la medianoche del jueves la situación del músico alteró a cercanos y seguidores por una serie de posteos en Twitter, donde preguntaba: “¿Es posible hacer con inteligencia artificial un video falso de alguien con la misma cara y la misma voz ? La nueva amenaza de los haters. Los leo”. Tres minutos más tarde, a las 00.03 repitió el tuit pidiendo “guarden esto”, a los 9 minutos del viernes pidió retutitearlo y un minuto más tarde escribió en la red “miedo”. El julio de 2021 Chano recibió un disparo en el abdomen por parte de un policía a quien intentó apuñalar con un cuchillo en medio de un brote psicótico, luego de lo cual fue internado y medicado pero logró regresar a la actividad con un show en el Luna Park en noviembre de ese año donde pidió “disculpas” y prometió que iba a cambiar. Distintos medios señalaron que la situación actual de Chano es “reservada” pero no hubo confirmación oficial de esta situación.

Además l a periodista Maru Leone, panelista de Implacables, aseguró: “Una fuente muy cercana a él me dice que hubo un desajuste en la medicación. Él tomó mal una medicación. No fue una recaída como le había pasado en otros momentos, pero no se sabe si tomó la medicación mal por error o si fue algo voluntario. Se la suministró mal y tuvo que ser internado justamente para que se lo pueda estabilizar. En el Otamendi lo recibieron muy bien y le hicieron un test toxicológico para ver si había tenido una recaída o no”.