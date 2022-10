Se viene la segunda temporada de Nombres Propios, un ciclo musical para redescubrir Rosario

La Bolsa de Comercio de Rosario presentó la segunda temporada de Nombres Propios, una producción audiovisual que documenta, a través de cuatro episodios que incluyen música y entrevistas, el camino y la obra de artistas de la ciudad.

Este año, en sintonía con el objetivo de promover el desarrollo de artistas y obras que conforman el patrimonio cultural de la ciudad, el ciclo se renueva con Litto Nebbia, “Mantu” Mantoani (Bulldog), Eugenia Craviotto (Mamita Peyote), Ike Parodi, Mica Racciatti y Manu Piró. Una propuesta que combina géneros musicales diversos, protagonizado por artistas de amplia trayectoria y nuevos exponentes de la escena local.

“La institución está comprometida con el crecimiento de la región. Esto abarca mucho más que la economía y la producción agroindustrial. Entendemos a la cultura como un agente promotor del cambio, que contribuye al desarrollo sostenible. Y allí radica el interés de la BCR en brindar espacios y promover producciones artísticas en la ciudad”, expresó el presidente de la Bolsa, Miguel Simioni, en el acto de lanzamiento.

El evento de lanzamiento contó con la participación de cuatro de los seis protagonistas del ciclo, junto a los músicos que conforman la banda estable, periodistas y autoridades de la BCR.

“Al principio me sorprendió la convocatoria. Había visto la primera temporada y dije cómo me van a llamar a mí. Después repensé que somos una banda con más de 30 años levantando la bandera del punk – rock de Rosario a través del país y por Latinoamérica. Ahí me encontré mejor parado ante todo”, expresó Mantu, cantante de Bulldog.

Y agregó: “En la parte musical y estética el ciclo es inmejorable. Encontramos la vuelta a las canciones de una manera que disfrutamos y quedaron buenísimas para darle un toque de punk rock a esta segunda temporada”.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Cf8U8N4T8H0

En la misma línea, Ike Parodi destacó la calidad de la propuesta: “Vamos a sacar a la luz lo que tenemos, hay mucho talento en la ciudad. Me encantó desde el lado de la producción audiovisual y los músicos que son un lujo. Disfruté mucho hacer una canción mía y elegir otra, en este caso de Fabián Gallardo”.

Manú Piró y Mica Racciatti coincidieron en que Nombres Propios es una inyección para que empiece a impulsarse la industria musical de la ciudad. “Está bueno abrir caminos y empezar a meter a otras generaciones que no tienen acceso a cuestiones como estas, que son increíbles. Es un privilegio. El talento en Rosario está y es un hecho. Creo que antes de exportarlo a otros lugares, tiene que empezar a suceder acá”, señalaron durante la presentación.

Cada capítulo tiene como escenario el Salón Manuel Belgrano de la Bolsa de Comercio y cuenta con la ejecución de canciones con el soporte de una banda anfitriona conformada especialmente para este ciclo. Matías Damato, en el bajo y la dirección musical, Javier Robledo en la batería, Carolina Miino en la guitarra y los coros, junto a Matías Dulcich en teclados acompañan a los invitados y son el complemento esencial para reversionar obras fundamentales de la cultura propia de la ciudad.

El primer episodio estará disponible desde el 19 de octubre, en el canal de YouTube de la BCR. Mientras que los tres capítulos posteriores se publicarán los miércoles de las semanas consecutivas (26/10; 2/11 y 19/11).

Vale recordar que la primera temporada tuvo como protagonistas a Fabián Gallardo, Rubén Goldín, Sandra Corizzo y Mario “Pájaro” Gómez. A partir de entrevistas y canciones, los músicos fueron desentrañando las sensaciones y contextos que marcaron su obra, mientras que también resignifcaron otras creaciones representativas locales a través de su propia percepción.