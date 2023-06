Se viene la 20ª edición de la Feria de Librerías de Viejo, una cita tradicional en la ciudad

Llega a Rosario una nueva edición de la Feria de Librería de Viejos. Un total de 11 librerías se concentrarán en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa ubicado en la plaza Montenegro (San Martín 1080) para exhibir y vender libros usados, antiguos, fuera de catálogos, raros y primeras ediciones de todas las disciplinas, al alcance de lectores y coleccionistas. Será del 16 al 20 de junio de 10 a 20 horas con entrada libre y gratuita.

El 16 comenzará en un horario acotado a las 18 porque será la inauguración con una banda de jazz. El resto de días, sábado, domingo, lunes y martes será de 10 a 20. Habrá material diverso, no solo antigüedad sino libros que están circulando ahora y están en buen estado.

El domingo a las 17 se presentará un libro que realizó la Municipalidad de Rosario con fotos sellos de librerías de Rosario de las más viejas hasta las actuales.

Marijó Haquin de Librerías Argonautas, una de las librerías que organizan y participan en la Feria en diálogo con El Ciudadano explicó que se trata de una edición especial ya que es un número redondo y sobre todo la importancia de poder sostenerse un montón desde la primera feria.

“Rosario se merecía una feria como la que ya tenemos asentada. Tenemos mucha circulación de libros usados y está bueno esto de juntarnos y conectarnos. La idea la tuvo un librero que ya no se dedica a esto. Nos juntamos 5 ó 6 librerías. Yo estoy desde los inicios en la organización”, explicó.

“Hicimos dos ferias al año, empezamos con un evento en noviembre en un sótano de la Municipalidad en calle Maipú entre Córdoba y Rioja y nos sirvió para conocernos más. Y como tuvo bien resultado pensamos en hacer dos al año. La segunda la hicimos en el Club Español y después ya contactamos en el Centro Cultural donde ya nos quedó el lugar para realizar la Feria, describió.

Argonauta comenzó en el 2003 como un emprendimiento familiar ubicado primero en San Juan al 900 y en 2008 se trasladaron a Rioja al 700 donde se encuentra ubicada la librería actualmente. Marijo lleva adelante la librería hoy en día y junto a un compañero juntaron proyectos y Argonautas está junto a Nabu Libros que realiza venta virtual de libros usados.

Para Marijo el libro es un compañero desde niña. “El libro estuvo: desde transitar la lectura hasta ensayar la escritura, un recuerdo que siempre añoro eran los sábados a la mañana cuando me despertaba y me quedaba en la cama leyendo. Habré tenido 10 años y era un momento especial todos dormían en casa y me quedaba en la cama leyendo”. Otro recuerdo es que su primer dinero recaudado, de pequeña ir con su mamá a comprar un libro: fue Bilembambudin de Elsa Bornemann.

Digital y papel

El libro en papel es “normal” para aquellas personas que nacieron sin los nuevos formatos digitales. Marijo explicó que a ella le cuesta leer en otros formatos ya que está acostumbrada al libro papel.

Y eso justamente le llama la atención del público joven que asiste a la Feria. “Nos sorprenden gratamente que no se vuelcan a leer solo en digital sino que asisten y compran libros usados, por ejemplo clásicos”.

Del encuentro participarán: Buscalibros Alberdi; De la Manta libros; El Caburé Libros; El Romano Libros; Leo Libros; Librería Argonautas; Librerías El Pez Volador; Libreria Trobriand; Libros Incunables; Libros Macedonio; Oliverio Libros.

Cronograma:

Viernes 16: 18 a 21 horas

A las 18 se realizará la apertura con invitaciones especiales. Participará el secretario de Cultura de Rosario Dante Taparelli.

A las 19 se presentará la “Latina Jazz band”

Sábado 17: de 10 a 20 horas: a pura feria con las recomendaciones del buen librero.

Domingo 18: de 10 a 20 horas

A las 17: Presentación del libro “Sellos de Librerías de Rosario”, Editorial Municipal de Rosario (EMR), a cargo de sus autores.

Lunes 19: de 10 a 20 horas: a pura feria con las recomendaciones del buen librero.

Martes 20: de 10 a 20 horas

A las 17: Ensamble de Flautas del Instituto Superior del Profesorado de Música “Carlos Guastavino”.

Durante todo el transcurso de la Feria se exhibirán pinturas de artista plástico Rubén Farías, con Patricia Espinosa como curadora de la exposición.

