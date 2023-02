Se viene el torneo del ascenso: Newell’s y Argentino ya conocen sus rivales

Este jueves se sorteó el torneo de Primera B de AFA que tendrá a dos representantes rosarinos en la lucha por los ascensos al torneo semiprofesional. Argentino de Rosario, que el año pasado estuvo a tan sólo un paso de subir a la máxima categoría pero, perdió con Banfield la final, y Newell’s, que después de quedar en la tercera posición de la Primera C, con la baja de Villa San Carlos de la segunda división, consiguió el ascenso.

El torneo nuevamente será largo y, bastante engorroso. El año deportivo se divide en dos partes, como se viene desarrollando desde el año pasado. Los equipos participantes se dividieron en dos zonas y en la primera etapa de competencia los primeros 6 clasifican a la Zona Campeonato. Es solo de ida.

La segunda parte la juegan 12 equipos ida y vuelta, el primero asciende y luego se disputará un reducido donde sale el otro ascenso a la Primera División. Los últimos de la tabla de la zona clasificatoria jugarán la Zona Permanencia.

El Sala integra la zona A junto a San Luis FC (ascendió el último año), Atlas, Deportivo Español, Puerto Nuevo, All Boys, Argentino de Quilmes, Camioneros, Claypole, Deportivo Morón, Deportivo Merlo.

La Lepra integra la zona B acompañado por: Talleres, Sarmiento Argentinos Juniors, Lima, Comunicaciones, Defensa y Justicia, Atlanta, Deportivo Armenio, San Miguel y Vélez.

Si bien la Asociación del Fútbol Argentino aún no lo oficializó, el torneo comenzaría el fin de semana del 18 de marzo. Los tres equipos que debutan en la división son la Lepra, Talleres de Córdoba y San Luis FC. En tanto que Deportivo Español y Comunicaciones son los equipos que descendieron en el último Campeonato YPF.

Primera fecha

Los equipos rosarinos debutarán en condición de local: Argentino recibirá a Deportivo Español y Newell’s a Argentinos Juniors.

La primera fecha de la zona A se jugará de la siguiente manera: Atlas vs. Deportivo Morón, Argentino de Quilmes vs. San Luis FC, Dep. Merlo vs. Puerto Nuevo, Claypole vs. Camioneros y All Boys tendrá jornada libre.

La zona B, en tanto, tendrá el siguiente cronograma: Sarmiento vs. San Miguel, Defensa y Justicia vs. Talleres, Vélez vs Lima, Deportivo Armenio vs. Atlanta y Comunicaciones tendrá jornada libre.