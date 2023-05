Se terminó el Mundial para Argentina: Nigeria le ganó 2-0 y se metió en cuartos de final

Mundial Sub 20

Desde el pitazo inicial quedó en claro que Argentina iba a tomar la posta para buscar el triunfo y que Nigeria, bien replegado atrás, buscaría dar el golpe en alguna contra. La Selección controló la pelota pero lo costó creer riesgo en el arco africano. Y de hecho, la primera situación de riesgo fue para la visita con un remate apenas desviado tras un centro al área. Esa fue la única aproximación al arco de Gomes Gerth.

GOL DE NIGERIA. Muhammad abre el marcador ante Argentina, por los octavos de final del #MundialSub20. pic.twitter.com/lKsYATnOyb — TyC Sports (@TyCSports) May 31, 2023

Después fue todo albiceleste con Veliz como hombre más peligroso por presencia física y ganas. Y pese a que Argentina tiene jugadores de gran pie como Romero, Carboni y Aguirre, las primeras llegadas fueron de pelota parada. Un cabezazo de Redondo de pique al piso y otro del delantero canalla que se fue por arriba. Y fue el oriundo de Bernardo de Yrigoyen quien con un tacazo hizo trabajar al arquero nigeriano.

GOL DE NIGERIA. Argentina pierde 2-0 con este tanto de Sarki, por los octavos de final del #MundialSub20. pic.twitter.com/66S2eXhcWY — TyC Sports (@TyCSports) May 31, 2023

La última del primer tiempo fue por intermedio de Carboni y un remate que se desvió y se fue cerca del palo izquierdo al tiro de esquina. Argentino tuvo más la pelota y lo buscó más, pero no logró la ventaja.

En el arranque del complemento, Barco estuvo cerca pero tapó el arquero. Para colmo, en la primera desatención defensiva de los dirigidos por Mascherano, Nigeria no perdonó: error en la salida y aprovechó Ibrahim Muhammad para el 1-0 y la sorpresa total de los más de 27 mil espectadores que colmaron el Bicentenario.

De ahí en más fue un golpe por golpe con una Argentina muy jugada y Nigeria parado de contra esperando dar la estocada final. Remates desde afuera, jugadas elaboradas pero con fallas en la definición o bien tapadas por la defensa de las Águilas. La pelota no quiso entrar.

Un remate al palo de Romero o un cabezazo apenas alto de Veliz fueron las más claras de Argentina. Y cuando ya se jugaba tiempo de descuento, Nigeria aprovechó otro error defensivo para liquidar la historia con el 2-0 final.

El sueño mundialista de conquistar séptima estrella en el Sub 20 se truncó en San Juan. Los pibes argentinos lo buscaron de todas formas pero entre las fallas en la puntada final y que Nigeria sacó provecho de los errores defensivos, no pudieron avanzar en este Mundial en el que se hizo todo lo posible para ganarlo, hasta jugarlo en el país, luego de que el elenco que conduce Javier Mascherano no había logrado la clasificación en el Sudamericano de Colombia.