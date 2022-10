Se sortearon los grupos del Mundial y la Selección Argentina ya conoce a sus rivales

En la madrugada de este sábado, en el Aotea Centre de Auckland, Nueva Zelanda, se realizó el tan esperado sorteo del Mundial Australia & Nueva Zelanda 2023 y Argentina ya conoce a sus rivales.

El combinado nacional integrará el grupo G junto a Suecia, Sudáfrica e Italia. Todos los partidos de la fase de grupos de Argentina tendrán como sede a Nueva Zelanda.

El primer partido del torneo que se jugará entre el 20 de julio y el 20 de agosto del año próximo, será en Auckland, en el estadio en Eden Park y ante Italia. El cruce está programado para el lunes 24 de julio. Será el primero en la Copa del Mundo y también en el historial de ambas selecciones, al menos de manera oficial, ya que en el Mundial no oficial por Fifa de 1971, en México, se cruzaron y fue victoria de la Azzurra, hoy ubicado en el puesto número 14 del ranking Fifa y dirigido por Milena Bertolini.

Luego, el equipo de Germán Portanova deberá armar la valija para trasladarse 1450 kilómetros hacia Dunedin, otra de las sedes mundialistas en Nueva Zelanda. Allí se medirá el viernes 28 a Sudáfrica, a priori uno de los rivales “accesibles”. Será el primer enfrentamiento en el historial entre el equipo ubicado en la posición 54 del ranking y dirigido por Desiree Ellis.

De regreso al norte de Nueva Zelanda, Argentina se medirá en Hamilton, en el estadio Waikato Stadium, ante Suecia. El partido ante la Selección ubicada hoy en el puesto 2 del mundo, será el miércoles 2 de agosto. Con el elenco sueco el combinado nacional se midió de manera oficial en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y fue derrota por 1-0.

Esta novena cita será la primera que se dispute en sede compartida entre dos países. Además, es la primera con 32 equipos participantes. La edición anterior, Francia 2019, fueron 24 las selecciones en competencia.

Todos los grupos

Grupo A: Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas y Suiza

Grupo B: Australia, Nigeria, Irlanda y Canadá

Grupo C: España, Costa Rica, Zambia y Japón

Grupo D: Inglaterra, equipo de repechaje, Dinamarca y China

Grupo E: Estados Unidos, Vietnam, Países Bajos y repechaje

Grupo F: Francia, Jamaica, Brasil y repechaje

Grupo G: Suecia, Italia, Argentina y Sudáfrica

Grupo H: Alemania, Marruecos, Colombia y Corea del Sur

Argentina en los Mundiales

Australia/Nueva Zelanda será la cuarta participación de la Selección Argentina en una Copa del Mundo. El combinado nacional participó en Estados Unidos 2003, China 2007 y Francia 2019 y en ninguna pudo superar la primera ronda.

En las dos primeras ocasiones fue derrotada en los tres partidos que disputó. Con un solo gol anotado, tanto en 2003, como en 2007, la albiceleste se despidió de las competencias en el puesto 16.

En 2019, en cambio, igualó dos partidos en la fase de grupos (0-0 vs. Japón, 3-3 vs. Escocia) y perdió el restante (0-1 vs. Inglaterra), finalizando en el puesto 18.

En tanto, no participó en las instancias eliminatorias del Mundial de China, en 1991, y en los casos de Suecia 1995, Estados Unidos 1999, Alemania 2011 y Canadá 2015, no logró obtener la clasificación.

Las que faltan

La repesca se disputará del 17 al 23 de febrero de 2023 con sede en Nueva Zelanda, con el estadio North Harbour de Auckland y el estadio Waikato de Hamilton como los escenarios elegidos para recibir a las 10 selecciones participantes que lucharán por los tres cupos que quedan para la cita mundialista.

El torneo se dividirá en tres grupos. El sector A y B estarán conformados por tres equipos, con una cabeza de serie en cada uno. Los dos equipos restantes jugarán un partido de eliminación directa y el ganador se enfrentará al cabeza de grupo por el boleto mundialista.

En el grupo C tendrá la presencia de dos cabezas de serie, quienes se enfrentarán a un rival con menor clasificación en el ranking, con los ganadores de cada cruce enfrentándose por el último sitio disponible a la Copa del Mundo.

De Sudamérica son dos las selecciones que luchan por clasificar al Mundial: Chile y Paraguay.

La Roja integra el Grupo B junto a Senegal y Haití. Estos últimos se medirán entre sí y el ganador se cruzará con Chile en la última fase del repechaje. El primer partido se jugará el 18 de febrero y el 22 será el cruce por el boleto final al certamen mundialista.

Paraguay, en tanto, integra el Grupo C junto a China Taipéi, Papúa Nueva Guinea y Panamá. La albirroja enfrentará en primera instancia a China, si gana jugará el boleto por la clasificación ante el ganador de Panamá y Nueva Guinea.

Grupo A, en tanto, está conformado por Camerún, Tailandia y Portugal.