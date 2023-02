Se secó la paciencia: Perotti se reunió con entidades del agro y se mantiene la asamblea del martes

El gobernador Omar Perotti, junto a su equipo de gestión, se reunió con la mesa agropecuaria provincial y representantes de la mesa de enlace nacional, y legisladores nacionales de Santa Fe, entre otras autoridades, para analizar las acciones a seguir para afrontar los efectos de la sequía. Del encuentro, realizado a puertas cerradas en la sede de la Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia de Santa Fe (Carsfe) participó el ministro de Producción de la provincia, Daniel Costamagna, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo. También asistió el ex ministro de la Producción santafesino y actual secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación, Luis Contigiani.

En cuanto a los legisladores presentes, se encontraban los tres senadores nacionales santafesinos: Carolina Losada y Dionisio Scarpin, de Juntos por el Cambio, y el justicialista Marcelo Lewandowski. También los diputados Mario Barletta y Juan Martín, de Juntos por el Cambio; Roberto Mirabella y Marcos Cleri, del Frente de Todos, y Enrique Estévez, del Partido Socialista, entre otros.

El cónclave se había convocado para este viernes por la mañana con un espinoso camino hacia la mesa: por una parte las organizaciones agropecuarias –y también la oposición del Frente Progresista– consideran escasa e insuficiente la asistencia instrumentada por el gobierno de Perotti para ayudar a los productores a enfrentar las pérdidas por la sequía, con un 47,65% del territorio de Santa Fe bajo una falta de humedad en suelos excepcional, extrema o severa. Y los cuestionamientos a la Casa Gris escalan también a la Casa Rosada. En ese marco, el secretario Bahillo volcó que se trata de “una situación compleja” de atender. “Estamos trabajando en conjunto con el gobierno provincial, han llegado fondos y la provincia también ha destinado fondos importantes, y se vienen llevando adelante distintas acciones y programas”, repasó el funcionario nacional.

Bahillo reafirmó que las respuestas del Estado nacional “se van dando en la medida que vaya evolucionando” la situación con las primeras lluvias copiosas recién en las últimas semanas, tras un período históricamente largo de ausencia total, o casi. “Hay retrocesos y avances: hay períodos de lluvia que mejoran la situación y hay otros momentos donde se agrava. Las medidas nunca se terminan. Son procesos productivos, son complejos, hay que acompañarlos. Hay que ir ajustando esto de manera permanente y ver de qué manera se sigue ayudando a los productores”, marcó el secretario de Agricultura.

Por su parte, Marcelo Banchi, vicepresidente segundo de Federación Agraria, había manifestado expectativas “importantes” sobre la reunión, recordando una cita de semanas atrás: “Planteamos toda la situación y le pedimos al gobernador que necesitábamos más fondos para esta emergencia climática que se viene sosteniendo ya hace tres años, y que todos los pronósticos dicen que va a seguir hasta agosto o septiembre. La verdad es que las cosas no vienen bien, porque han anunciado cuestiones que tienen que ver con Banco Nación, pero no se están cumpliendo. Nos prorrogaron el pago de Ganancias hasta abril, pero lo cierto es que en ese mes y en mayo caen todos los vencimientos, y no vamos a tener con qué pagar. Entonces, creo que un socio como el Estado es el primero que debe dar la cuota de confianza a este sector productivo y que, por lo menos, nos permita pasar todo el 2023”, fue el reclamo desde la organización agropecuaria con mayor presencia en territorio santafesino.

Banchi advirtió que si la situación “persiste un mes, dos meses más, no va a haber siembra de trigo”, y ratificó: “Eso es así porque los perfiles no llegan. Hoy si quisiéramos salir a sembrar trigo, no se podría”.

En ese marco inscribió la protesta a la que convocó Federación Agraria en el sur santafesino para el próximo martes 28. Y a la vez, trasladó los reclamos a la Nación: “Necesitamos recursos de los bancos, también de los privados. Una tasa muy diferencial, porque de esto no se sale con una tasa de 50% como nos dijo el ministro de Economía que iba a largar. Porque los productores no la pueden tomar”.

Lo cierto es que el gobierno de Perotti destinó 700 millones de pesos para atender el problema, y dese la oposición recordaron el paquete de ayuda que destinó el gobierno del socialista Miguel Lifschitz para remediar el problema inverso, exceso de lluvias e inundaciones, que antecedió al fenómeno actual. El cálculo es que aquel fondo especial, trasladado a este verano con el cálculo inflacionario, arroja montos estimados muy superiores a la asistencia actual. Pero además, los productores piden a los organismos nacionales una mano: “Necesitamos que la Afip nos prorrogue todos los impuestos, es decir, de Ganancias y anticipo de Ganancias todo el 2023, y que terminen con la ejecución de los productores y los cierres de cuentas que están siendo producidos desde el mes de febrero hacia atrás”, completó Banchi.

Antes de la reunión, el secretario de Carsfe y presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ignacio Mántaras, indicó que, a un año de la declaración de la Emergencia Agropecuaria –que fue prorrogada en enero por el gobierno nacional– la “sensación de los productores” era que “las respuestas desde los gobiernos han sido insuficientes” y que “no se ha dimensionado políticamente el impacto de esta crisis que pinta de rojo a la provincia, de punta a punta”.

“Santa Fe es la provincia más afectada, con grandes pérdidas, y el objetivo de la reunión es justamente reflejar esta situación. Ante las acciones o las herramientas que se han instrumentado y que han sido insuficientes, pretendemos darle más relevancia al tema para procurar respuestas más eficientes”, sostuvo el referente local de la nacional Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Por ello las expectativas también estaban puestas en la presencia de legisladores de la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, que no faltaron a la cita, tanto desde el oficialismo como de la oposición.

“No queremos que la crisis del campo sea solamente declamaciones en términos electorales –advirtió Mántaras– sino que queremos que sirva para mejorar la realidad de los productores. Hay herramientas insuficientes a nivel nacional, y también en el ámbito provincial entendemos que se pueden mejorar las herramientas y que se puede lograr más potencia para reclamar a Nación lo que Santa Fe necesita”.

Con esos mojones, la Federación Agraria resolvió convocar a una asamblea general para este martes 28 desde las 8, en el cruce de la ruta provincial 90 y la autopista Rosario-Buenos Aires, cerca de Villa Constitución. Y ya confirmaron su participación las otras tres grandes entidades patronales del agro, además de las CRA, la cooperativista Coninagro y la más rancia de las organizaciones, la Sociedad Rural Argentina. Y se espera que también participen los llamados autoconvocados, la fracción más dura con el gobierno nacional y más ligada al PRO.

“Esta convocatoria llega después de varias asambleas que hemos tenido con las bases, que nos pedían evidenciar la situación”, explicó al sitio Aire de Santa Fe el titular de Federación Agraria, Carlos Achetoni, con la advertencia de que si bien desde la Nación hubo en las últimas semanas “muchos anuncios” –en particular del ministro de Economía, Sergio Massa– “en definitiva, ninguno se ha concretado”.

En contrapartida, la situación es acuciante: según un informe del Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (Sissa), citado por el portal Aire, el fenómeno de la falta de humedad y lluvias afecta a los 133.007 kilómetros cuadrados del territorio santafesino desde hace tres años: 0,08% de la superficie presenta un grado de sequía excepcional; un 9,03%, extrema; un 38,54%, severa; un 44,97%, moderada, y por último el 7,38% restante está anormalmente seca.

En ese marco, la Bolsa de Comercio de Rosario apuntó que se registran “pérdidas totales” en gran parte de los cultivos de la zona núcleo.