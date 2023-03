Se presentó el Torneo de Verano “Vanina Correa” que dará inicio a la actividad oficial de Rosarina

El próximo domingo 19 de marzo comenzará el novedoso campeonato del que participarán 40 equipos de las tres divisiones mayores: A, B y C

Con un nuevo campeonato y homenaje a una jugadora histórica del fútbol rosarino, hay fecha para el comienzo de la actividad local. El próximo domingo 19 de marzo comenzará el Torneo de Verano “Vanina Correa”. Del mismo participarán 40 equipos de las tres divisiones mayores: A, B y C.

El jueves por la tarde, en la sede de la Asociación Rosarina de Fútbol, se realizó el sorteo y quedó oficializado el certamen que se desarrollará como apertura de la temporada 2023 y servirá de preludio al comienzo de los torneos anuales de las Primeras Divisiones. El torneo lleva al nombre de Vanina Correa, arquera de la Selección Argentina, actualmente en el equipo de AFA de Rosario Central y pionera en el fútbol femenino local.

La fase de grupos estará compuesta por 10 zonas de 4 equipos cada una. Los elencos se enfrentarán ante todos los rivales de su zona a un solo partido, por lo que cada conjunto disputará tres encuentros en esta instancia.

En caso de empate en los partidos, se ejecutarán tiros desde el punto penal y el ganador sumará una unidad extra para la tabla de posiciones (los equipos sumarán 1 unidad cada uno por el empate y el vencedor en la tanda se llevará una unidad más, o sea 2 puntos).

Se clasificarán a la fase final los primeros de cada zona más los seis mejores segundos. De existir igualdad de puntos en las posiciones finales los criterios para desempatar serán, en este orden: diferencia de goles, goles a favor y sorteo.

Según la cantidad de puntos que obtengan en la primera fase los equipos se ordenarán en una Tabla General del 1 al 10 (los primeros) y del 11 al 16 (los mejores segundos). De allí surgirán los cruces de octavos de final.

Los ganadores avanzarán a cuartos, semis y final. Las llaves de la instancia de eliminación directa se resolverán a un solo partido y habrá ejecución de penales en caso de empate.

Conformación de los grupos

Zona 1: Tiro Suizo, Botafogo, Alianza, Morning.

Zona 2: Pablo VI, General Paz, ADIUR, Tiro Federal.

Zona 3: Sparta, Lamadrid, El Torito, C. Córdoba.

Zona 4: San Martín, Rosario Central, Defensores Unidos, Mitre ‘B’.

Zona 5: Silva, Newell’s ‘A’, Fabrica. de Armas, Bancario.

Zona 6: María Reina, Santa María, Argentino, Oriental.

Zona 7: Social Lux, San Telmo, Leones, Newell’s ‘B’.

Zona 8: Teléfonos, Banco, Renato Cesarini, U. Americana.

Zona 9: C. Aguirre, Sarmiento, Def. de Funes, Juan XXIII.

Zona 10: Mitre ‘A’, Gálvez, CGR, Provincial

Fixture primera fecha

Zona 1: Tiro Suizo vs. Botafogo; Alianza vs. Morning.

Zona 2: Pablo VI vs. General Paz; ADIUR vs. Tiro Federal.

Zona 3: Sparta vs. Lamadrid; El Torito vs. C. Córdoba.

Zona 4: San Martín vs. Rosario Central; Defensores Unidos vs. Mitre ‘B’.

Zona 5: Silva vs. Newell’s ‘A’; Fca. de Armas vs. Bancario.

Zona 6: María Reina vs. Santa María; Argentino vs. Oriental.

Zona 7: Social Lux vs. San Telmo; Leones vs. Newell’s ‘B’.

Zona 8: Teléfonos vs. Banco; Renato Cesarini vs. U. Americana.

Zona 9: C. Aguirre vs. Sarmiento; Def. de Funes vs, Juan XXIII.

Zona 10: Mitre ‘A’ vs. Gálvez; CGR vs. Provincial.