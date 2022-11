Se presentó el primer monitoreo social santafesino de acceso a los derechos sexuales

Se presentó “Primer Monitoreo Social Santafesino de Acceso a los Derechos Sexuales” realizado en el Centro Norte de la provincia de Santa Fe, en el marco de las comisiones de Género, Mujeres y Diversidades y Salud y Acción Pública de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe.

El objetivo del trabajo, llevado adelante por la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe y la Asociación Civil Palabras, fue indagar de qué manera el Estado -en tanto garante de los derechos humanos- estaba proporcionando los cuidados en materia de salud sexual en el marco de las leyes vigentes.

“Contar con datos que permitan evaluar el impacto de las políticas públicas es central para poder conocer sus fortalezas y debilidades, en este caso en el acceso a la salud sexual y reproductiva en efectores públicos de esa región de la provincia”, explicó la diputada Lucila De Ponti.

Entre los datos destacados, un 18,7% de las personas consultadas afirmó no haber recibido asesoramiento en el centro de salud acerca de métodos anticonceptivos y el 14,7% afirmó no utilizar ninguno. En cuanto a la entrega de medicación (misoprostol) para interrupciones voluntarias del embarazo, el 81% aseguró no disponer de esa información.

“Como en muchas otras oportunidades son organizaciones de la sociedad civil las que se ocupan de relevar datos y el resultado de ese trabajo tiene que ser reconocido por las instituciones públicas como insumo para mejorar su desempeño”, aseguró la legisladora del Movimiento Evita.

“El acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos es una parte clave para garantizar la salud integral y de calidad para mujeres y diversidades”, finalizó.