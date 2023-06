Se levantó el paro de recolectores de residuos: el martes habrá otra reunión con la Fiscalía

Marcelo Pipi Andrada, secretario general del gremio de recolectores de residuos, anunció que se levantó el paro que había anunciado para el lunes a partir de las 20. Fue después de una reunión que se realizó el lunes por la tarde con el gobernador Omar Perotti, en la sede local de Gobernación de la que también participó el intendente Pablo Javkin y el ministro de Seguridad Claudio Brilloni. Este martes habrá una nueva reunión, esta vez con el Ministerio Público de la Acusación. Andrada quiere saber quién baleó el camión de recolección el viernes a la noche en San Luis al 4500, en barrio Echesortu. Además reclama más seguridad.

El Sindicato de Trabajadores de Recolección dispuso tras el ataque un paro que comenzó a la medianoche de entre viernes y sábado en reclamo del esclarecimiento del caso y la detención del autor de los disparos de arma de fuego.

Durante la mañana del lunes hubo una reunión fallida. Andrada salió muy ofuscado y dijo a los medios: “Que venga el gobernador y nos dé una solución”. A los gritos abandonó la reunión que mantenía con el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, y el intendente Pablo Javkin en la sede local de la Gobernación.

No pueden resolver nada. Cómo puede ser que esta gente pueda manejar un Ministerio. Tenemos los videos y nos dicen que no pueden hacer nada. No nos pueden garantizar seguridad. Pero no pueden garantizar ni la seguridad de ellos mismo. El paro es a partir de las 20. Que venga el gobernador y que brinda una solución a los trabajadores”, sostuvo.

“Que se pongan los pantalones largos. No estamos pidiendo mayor presencia policial, quiero que me resuelvan esto. Y se tiran la pelota unos a otros. No sirven para nada”.

Sin embargo, durante la tarde y con Perotti sentado en la mesa se levantó el paro.

Mañana caliente

El lunes, tras la reunión frustrada de la mañana, el ministro Brilloni, sostuvo que “es entendible” el enojo del secretario general de los recolectores, Marcelo Andrada, pero “no tiene sentido” desviarse del verdadero “enemigo común”: la delincuencia. “Hacia él hay que arrojar ese temperamento”, dijo. “Se entiende su bronca, es la misma que tenemos nosotros”.

“Estamos poniendo todos los recursos en la investigación y prevención, intensificando el patrullaje”, aseguró. Sobre las fuertes acusaciones de Andrada, dijo: “Si somos unos inútiles, es su opinión, no estoy de acuerdo. Si nos enojamos entre nosotros no tiene sentido, el enemigo común es el delincuente, y hacia él hay que arrojar ese temperamento”.