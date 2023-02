Se les borró la sonrisa: Aduana denuncia a Colgate Palmolive por subfacturación de exportaciones

Un trabajo de inteligencia llevado adelante por agentes especializados de la Aduana habría detectado una subfacturación de aproximadamente el 50%, en promedio, en exportaciones que la empresa Colgate-Palmolive Argentina realizó en el 2020.

Fuentes del organismo informaron que las destinaciones apuntadas consistieron en dentífricos, enjuagues bucales, jabones, jabones líquidos y cepillos de dientes enviados directamente desde la Argentina a Uruguay y Paraguay.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, las exportaciones en cuestión habrían sido operaciones trianguladas: la firma Colgate Palmolive Estados Unidos fue consignada como compradora intermediaria en todos los casos.

Voceros oficiales indicaron que “la vinculación entre empresas que intervienen en la triangulación vuelve factible la manipulación de los precios declarados para evadir al fisco”.

Respecto de la investigación, Guillermo Michel, director general de Aduanas, afirmó que “los dólares del comercio exterior son de importancia estratégica para la Argentina: no permitiremos que se apele a maniobras irregulares para evitar la liquidación de divisas en nuestro país”.

En efecto, las fuentes señalaron que “mediante cruces de información con el Sistema INDIRA que la Dirección General de Aduanas se constató diferencias de alrededor del 100%, en promedio, entre los valores FOB documentados en las importaciones tanto en Paraguay como en Uruguay respecto de los declarados ante la Aduana argentina”.

“Mientras que aquéllos ascendían a US$ 3.578.003,12, en nuestro país las exportaciones se registraron en tan solo US$1.800.472,27. La diferencia entre ambas cifras, US$ 1.777.530,85, revela la cantidad de divisas que, en forma indebida, no ingresaron a la Argentina”, dicen en la Aduana.

En el organismo señalan que “en vistas de que la mercadería fue transportada físicamente desde nuestro país hasta su destino final, la Aduana no advierte elementos que indiquen un valor agregado tangible por parte del tercer operador”.

De ahí se concluye que “todo apunta a que la diferencia entre los montos declarados se reduce simplemente a una refacturación”.

Se informó que “la Dirección General de Aduanas le solicitó explicaciones al exportador, pero éstas no resultaron satisfactorias”.

En ese marco, la multa que le cabría a la firma en los términos del artículo 954 del Código Aduanero, podría ascender a US$ 8.887.654,2

Como se trata de un resultado preliminar, la Aduanas amplió el marco de la investigación. Hasta el momento los datos obtenidos mediante intercambios de información fueron suministrados por Uruguay y Paraguay, pero no son necesariamente los más representativos del volumen de operaciones del Mercosur.

Así, el organismo que dirige Guillermo Michel está analizando el resto de las ventas sucesivas con empresas vinculadas y, además, estudiará exportaciones realizadas durante 2021 y 2022.

