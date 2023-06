Se le incendió el transporte escolar con el que trabajaba y pide ayuda para recuperarlo

Ocurrió el lunes pasado en un galpón de Madre Cabrini al 1700, en la zona sur de la ciudad. El seguro del vehículo no le cubre la pérdida y por ese motivo piden colaboración, ya que es su única fuente de ingreso

Un transporte escolar se incendió el lunes pasado -aparentemente- a causa de un cortocircuito en un galpón de Madre Cabrini al 1700, en la zona sur de la ciudad. Laura, la dueña del utilitario, junto a sus vecinos, intentaron apagar las llamas pero lamentablemente los daños fueron totales. El seguro del vehículo no le cubre la pérdida y por ese motivo piden colaboración, ya que es su única fuente de ingreso.

“La chata estaba guardada en el galpón de mis vecinos, donde la dejo siempre. El lunes pasado fui a darle arranque y no pude. Como ese día sólo tenía que llevar a dos chicos, fui a buscarlos en mi auto particular. Pasaron veinte minutos, y cuando volví mi vecina gritaba y su esposo intentaba apagar el incendio con matafuegos. Tuvieron que abrir el portón y sacarla a la calle para que no se incendien las casas linderas, y se terminó de prender fuego en la vereda. Cuando llegaron los Bomberos la chata ya estaba consumida. Lo único que quedaron fueron chapas”, lamentó Laura.

Y agregó: “El seguro no me cubre el siniestro. Por eso pedimos colaboración. Hace diez años que me dedico a esto, amo este trabajo y lo necesito”.

Y cerró: “Quiero agradecer a todos los que están colaborando, a los medios, a los vecinos, familia, amigos. Nunca pensé que iba a tener este alcance. Estoy orgullosa de nuestro país”.

Para el que quiera colaborar puede hacerlo a través del alias: transporte.laura o el CBU: 2850706640000003919044.