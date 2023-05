Se fortalece en casa: Central Córdoba sueña gracias a la mejora de la campaña como local

En menos de dos meses la situación de Central Córdoba cambió. Es que tras aquella derrota ante Deportivo Español 2-0 como local y con un plantel hundido en lo anímico, el presente parecía estar condenado a pelear para tratar de evitar esos dos últimos puestos que no podrán ascender en la temporada 2024 cuando se unifiquen la Primera C con la D. Sin embargo con la vuelta de Ariel Cuffaro Russo y su cuerpo técnico, el panorama cambió y hoy por barrio Tablada la ilusión es la de volver a ser protagonista en los primeros planos del torneo.

Y si algo sabe el entrenador azul es que la clave en estos torneos es hacerse fuerte en casa y después ir por más de visitante, pero lo vital es sumar de a tres en el Gabino Sosa. Por eso no extraña que desde su regreso, el equipo encontró esa solidez que estaba perdida cuando los rivales llegaban a Juan Manuel de Rosas y Virasoro.

El Charrúa ganó los cuatro cotejos que disputó como local en este tercer ciclo de Ariel Cuffaro Russo al frente del equipo. En la vuelta a casa derrotó 2-1 a Midland con un jugador menos y tras revertir el 1-0 inicial, luego venció 2-0 Yupanqui, 1-0 a Alem y el pasado sábado 1-0 a Laferrere, lo que además muestra esa solidez defensiva que el entrenador pretendía en su regreso: apenas un gol en 360 minutos. Un dato no menor es que antes, el Charrúa había triunfado una sola vez como local (2-1 a Real Pilar en la fecha 6) y sumaba un empate (1-1 Berazategui) y había perdido los tres encuentros restantes (2-1 ante San Martín de Burzaco, 1-0 JJ Urquiza y 2-0 Deportivo Español). El saldo era de 4 puntos sobre 15 posibles, con 4 goles y 7 en contra.

Con este buen momento del equipo en casa, ahora la cabeza de plantel y cuerpo técnico está en poder cortar la racha fuera de Rosario. Es que como visitante el Charrúa aún no ganó en este torneo, donde acumula ocho cotejos sin conocer la victoria con tres derrotas y cinco igualdades (la última 0-0 ante Victoriano Arenas en Valentín Alsina) y se suman otros tres encuentros (una caída y dos igualdades) de la temporada pasada, para ser once los partidos como visitante que no consigue volverse a casa con los tres puntos en el bolso.

El próximo partido de Central Córdoba será el sábado a las 15.30 en el Bajo Belgrano ante Excursionistas, un rival directo en la lucha por ingresar al torneo reducido por un ascenso a la Primera B. Es que el Charrúa tiene 21 puntos, mientras que el Verde acumula 24 unidades al igual que Español y son los últimos dos que estaría ingresando hoy a la pelea por ese boleto a la categoría superior, cuando falta toda una ronda para el final de la temporada.

La fortaleza en casa es clave y ahora irá a buscar conseguirla también de visitante, pero por el momento, en barrio Tablada se disfruta el presente del equipo que ilusiona a la gente, esa esperanza que parecía perdida por completo, hasta el regreso de Ariel Cuffaro Russo, alguien que conoce el paño y está acostumbrado a pelear arriba con el Matador.