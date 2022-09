Se extienden protestas en Irán por muerte de joven mujer y el gobierno podría limitar Internet

Las protestas por la muerte de la joven iraní Mahsa Amini, tras ser arrestada por la policía de la moral -que vigila el cumplimiento de las normas islámicas-, se extendieron a 15 ciudades de Irán, informó hoy la prensa estatal, mientras las autoridades advirtieron que el acceso a Internet podría verse restringido por “motivos de seguridad”.

En el quinto día de manifestaciones que ya han dejado varios muertos, imágenes difundidas en redes sociales muestran las marchas callejeres y la represión policial con gas y bastonazos, además de arrestos para dispersar a las multitudes de hasta 1.000 personas, según la agencia noticiosa oficial Irna.

It looks like Revolution in Iran is back.

Women of Iran-Saqqez removed their headscarves ( Hijab ) in protest against the murder of Mahsa Amini 22 Year old woman by hijab police

chanting: Death To Dictator

Removing hijab is a punishable crime in Iran.#MashaAmini#مهسا_امینی pic.twitter.com/CxCDuQqdxs

