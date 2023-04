Se desinfló el blue: intervención del BCRA y “buenas noticias” del FMI frenaron corrida cambiaria

La furia alcista de la corrida cambiaria contra el gobierno del Frente de Todos pareció tomarse un respiro este miércoles: mientras el dólar blue tenía una sensible baja por la intervención del Banco Central y aparecía una luz de esperanza para la renegociación del acuerdo con el insaciable Fondo Monetario Internacional, hay expectativa por la reapación de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien este jueves encabezará un acto por los 20 años de la elección de Néstor Kirchner como presidente y convocado con un título que tiene que ver con la coyuntura: “27 de abril 2003 – 2023. La Argentina Circular”. Y lleva como subtítulo “El FMI y su histórica receta de inflación y recesión; fragmentación política y concentración económica”. Se espera un aval de la ex presidenta a la gestión del ministro Sergio Massa al frente de Economía, en lo que será su primera aparición pública luego de que Alberto Fernández, quien este miércoles se bajó de un acto en el conurbano bonaerense para monitorear desde Olivos la crisis financiera, anunciara que no irá por la reelección. También los seguidores de CFK aguardan algún dato sobre la estrategia electoral de ese sector del peronismo.

El dólar paralelo cayó este miércoles 22 pesos a $473 ($478 en Rosario), tras diez días de constante alza, y también bajaron los tipos de cambio financieros, luego de la intervención del Banco Central (BCRA) en los mercados de bonos y cambiarios. El BCRA terminó la rueda con ventas por u$s 49 millones, superiores a las liquidaciones que por US$ 35,4 millones realizó el sector agroexportador.

El saldo positivo de la autoridad monetaria en abril se redujo a unos u$s 187 millones de compras netas en el mercado y en el mes acumula compras por u$s 230 millones.

Una alta fuente de la entidad financiera precisó que durante la jornada se intervino “menos fuerte” que el martes, y se utilizaron “reservas y bonos”. También indicaron que los rumores sobre la renuncia de Miguel Pesce al BCRA fueron “inventados para generar incertidumbre”.

En este escenario, la divisa marginal que el martes tocó el máximo histórico de $ 497 (en Rosario superó aquel día los 500) para cerrar en $495, terminó a $473 en la punta vendedora y $468 en la compradora.

En otra jornada de alta volatilidad, la divisa marginal llegó a bajar hasta los $467, para recuperarse sobre el cierre de una accidentada rueda caracterizada por cambios constantes de cotización. La brecha entre el dólar blue y el tipo de cambio oficial bajó hasta el 114,4%, después de llegar a un récord por encima del 120%.

En este contexto, y mientras se anunciaba el viaje de una delegación de Economía encabezada por el viceministro Gabriel Rubinstein para renegociar el acuerdo con el FMI, el Tesoro Nacional logró refinanciar este miércoles un vencimiento récord de deuda por casi un billón de pesos, en medio de un tenso escenario financiero y cambiario.

El ministerio de Economía anunció que logró colocaciones por $1,16 billones en la segunda licitación de abril, logrando un financiamiento neto positivo de $193.033 millones. El Tesoro afrontaba vencimientos por $965.792 millones y terminó tomando $1.158.824 millones.

Ahora, resta saber la tasa de interés que convalidó el Tesoro. La semana pasada había convalidado tasas de hasta 132,6% anual en los bonos que no indexaban por inflación. No obstante Economía informó que solo el 3% de las ofertas fueron colocadas en instrumentos a tasas fija.