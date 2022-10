Se buscan los semifinalistas: los equipos del Litoral quieren estirar su gran presente nacional

Este sábado desde las 15.30 se jugarán los cuartos de final del Torneo del Interior, tanto en su nivel A como B con presencias de equipos representantes de la región luchando por los boletos a semifinales.

En el TDI A, dos cotejos se disputarán en Rosario. Por un lado, habrá duelo de litoraleños cuando Gimnasia sea local en la Bombonerita del Parque Independencia de Estudiantes de Paraná, reeditando la final del último TRL, cuando el Mensana se consagró campeón en suelo entrerriano. El cotejo será arbitrado por Tomás Bertazza (URBA).

Por otra parte, Duendes recibirá en barrio Las Delicias a Universitario de Tucumán en un duelo que tendrá al cordobés Juan Pablo Chumbita como juez principal.

En otra de las llaves, estará Santa Fe Rugby que viajará hasta Córdoba para enfrentarse a La Tablada con Gonzalo De Achaval (URBA) como referí; mientras que el cuarto duelo será entre tucumanos y tendrá frente a frente a Huirapuca y Los Tarcos, con el mendocino Juan Manuel Martínez como árbitro.

En tanto que por el TDI B, Old Resian recibirá en el Grantfield de Fisherton a Curne de Chaco con el marplatense Gastón Roge como máxima autoridad.

Los demás duelos de estos cuartos de final serán: Córdoba Athletic vs. Teqüe de Mendoza (Árbitro Federico Longobardi, Rosario), Tala de Córdoba vs. Jockey de Córdoba (Juan Manuel López, Córdoba) y Marista de Mendoza vs. Mar del Plata Rugby (Facundo Gorla, Santa Fe).

Se define la Recla

El Torneo Regional del Litoral tendrá esta tarde la séptima y última fecha de la Reclasificación “A” de cara al próximo año con dos cupos en juego para disputar la elite del certamen en 2023.

Desde las 16 se medirán: Paraná Rowing (26 puntos) vs. Alma Juniors de Esperanza (13), Universitario de Rosario (25) vs. Logaritmo (7), Provincial (0 y ya descendido) vs. Jockey de Venado Tuerto (23) y Los Caranchos (17) vs. Crar de Rafaela (14).