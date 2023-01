Scaloni: “No volví a ver la final con Francia, pero la tengo en mi cabeza”

"No volví a ver la final, pero la tengo en mi cabeza. Hasta el minuto 80 sabía que el partido era espectacular, pero a partir de ahí fue diferente. Fue una lástima no haberlo cerrado en los 90 minutos", expresó Scaloni

El seleccionador argentino Lionel Scaloni, campeón del mundo en Qatar 2022, afirmó este lunes que no volvió a ver el partido decisivo ante Francia, que finalizó con triunfo por penales, pero que lo tiene registrado en su mente.

“No volví a ver la final, pero la tengo en mi cabeza. Hasta el minuto 80 sabía que el partido era espectacular, pero a partir de ahí fue diferente. Fue una lástima no haberlo cerrado en los 90 minutos”, expresó Scaloni en una nota concedida al ciclo radial El Partidazo de Cope, de España.

A su vez, el ex defensor de Newell’s y Zaragoza, de España, dijo que no quiere revisar la gran atajada de Emiliano “Dibu” Martínez ante el delantero Kuolo Mani, en los últimos minutos de la final en Doha.

“Es una imagen pesada. Quizá si la vuelvo a ver, entra. Fue una jugada clave y se terminaba todo ahí, lo que hubiese sido muy injusto”, apuntó el director técnico de la Argentina.

Scaloni, quien pasa sus días en Mallorca, su lugar de residencia actual, pero el próximo miércoles estará viajando a la Argentina para empezar a darle los últimos toques a la firma de renovación de su contrato con AFA, señaló que la charla técnica de ese partido fue “muy emotiva” de cara a sus dirigidos.

“La charla técnica fue muy emotiva porque fueron cuatro años de trabajo para eso. Preparamos el partido y dijimos lo que creíamos necesario. Fue un agradecimiento y ahí paré, no pudimos seguir de la emoción”, señaló el seleccionador campeón del mundo.

Scaloni también rescató la figura del árbitro español Mateu Lahoz, muy criticado por los planteles de la Argentina y Países Bajos que finalizó 2-2 y se decantó en victoria argentina por penales, en los cuartos de final.

“No lo ayudamos a Mateu Lahoz. Es un gran árbitro, no tengo dudas. El partido no fue fácil. Se calentó con lo que pasó en los días previos y no lo ayudamos. Dije que había hecho un buen partido, pero el partido estuvo muy caliente”, señaló Scaloni.

A propósito del choque ante los neerlandeses, Scaloni se refirió al ambiente que se generó en la previa, durante y después del partido, con declaraciones cruzadas.

“Si lo pinchás al mejor de todos (Lionel Messi), es malo para ellos… Ellos provocaron en la previa del partido. (Louis) van Gaal dijo cosas sobre Leo, que cuando no teníamos la pelota jugábamos con uno menos y que en el Mundial de 2014 no había tocado la pelota; y eso te enciende”, indicó Scaloni, quien reiteró que Messi es “el mejor de la historia”.

El entrenador rosarino restó importancia a las críticas que recibió en sus inicios con la Argentina: “Un entrenador que sólo había trabajado con la Sub-20 y fue ayudante de campo… es normal que un periodista pueda decir, “¿dónde dirigió Scaloni para estar sentando en el banco de la Selección”. Las opiniones de los periodistas son opiniones, y en ese momento era lo que había”.

Por último, le preguntaron a qué jugador de La Scaloneta se parecía y contestó lo siguiente: “Hoy no podría jugar en la selección, pero me identifico con (Rodrigo) De Paul. Pero él juega mucho mejor que yo. No tendría lugar en este equipo; el nivel está bastante alto”.