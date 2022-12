Scaloni: “Este equipo juega para la gente, para el hincha argentino. Somos justos vencedores”

Ya más relajado, pero igualmente emocionado, Lionel Scaloni enfrentó su última conferencia de prensa en Qatar. Pero a diferencias de las otras lo hizo siendo el técnico del equipo campeón del Mundo.

“Ahora más tranquilo, es que me gustaría hablar del partido, y no solamente de que somos campeones del mundo. Fue una locura. Me queda el mal sabor de boca de no haber podido cerrarlo en los 90 minutos. Hicimos un gran encuentro. Ahora, la sensación es la mejor. La verdad que no estaba en los planes míos ser campeón del mundo. Y lo somos. Somos justos vencedores”, dijo el DT albiceleste.

Y como en tantas ocasiones volvió a llenar de elogios al grupo de jugadores que se coronaron en el estadio Lusail.

“Sinceramente, lo que vengo diciendo y no lo voy a cambiar. Este equipo juega para la gente, para el hincha argentino. Acá no hay egos, no hay individualidades. No hay orgullo más grande que poder jugar para tu país. Estos chicos se brindaron al máximo y ganaron porque entendieron lo que había que hacer dentro de la cancha. Hoy fuimos campeones merecidamente. Solamente en contadas ocasiones nos pusieron en aprietos”, expresó el entrenador.

Y agregó: “La sensación era que se estaba formando un gran grupo. Y con estos jugadores, es mucho más fácil. Con la gran dificultad que tiene eso. Hoy vi a chicos que no estuvieron en la lista de 26 festejando con nosotros. Cuando ves eso, es difícil que te vaya mal.

El entrenador no pudo dar detalles sobre la organización de los festejos, se mostró “abierto a lo que decidan los jugadores”, a quienes destacó como los “verdaderos” protagonistas del tercer título en la historia del fútbol argentino.

“Ahora sólo pienso en ir al país a festejar -contestó cuando lo consultaron sobre su futuro-. No tengo idea cómo será, estoy abierto a lo que decidan los jugadores. Antes del partido no quería ni que me mencionaran la posibilidad porque la cabeza no está para eso, pero está claro que la gente merece ver a sus campeones”, confirmó.

Scaloni valoró la actuación de Dibu Martínez, artífice principal del título con una atajada descomunal a Kolo Muani en el fina del partido y con haber atajado el penal que pateó Coman.

“Emiliano es un chico que irradia positivismo. Siempre nos sobran, cuando contás son seis o siete. Es señal de confianza. Y si encima tenés un arquero que te dice que va a atajar dos, es buenísimo”, dijo el técnico.

Por último, se refirió a Messi y explicó lo influyente que es el rosarino en el grupo y que no pierde las esperanzas para contar con él en el próximo Mundial.

“Se ganó el derecho a qué hacer con su carrera futbolista y con la selección argentina. Habría que guardarle la 10 para el próximo Mundial. Lo que él transmite a sus compañeros es increíble. Nunca vi a una persona tan influyente”, sentenció el dueño de la Scaloneta.