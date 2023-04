Santoz en Room41, una conexión entre Córdoba y Rosario que expande las fronteras del rap local

Por Gonzalo Luján Salguero

Tras varios meses de trabajo y lanzamientos, Room41 se asentó como una verdadera plataforma de hip hop en Rosario, abriéndole las puertas a muchos artistas y exponentes del hip hop local y ocupándose de cada eslabón de una cadena productiva que finaliza en su canal de YouTube: @R41ARG.

Abril trae el séptimo round, un encuentro entre tres rappers, que propone salir de las fronteras de la ciudad y abrir el panorama de una manera más federal. Es por eso que este round abre con la sesión de Santoz, quien llega desde Córdoba con sus ritmos y rimas.

Santoz nació en Buenos Aires, pero las migraciones familiares lo llevaron a mudarse a Córdoba en el paso de la adolescencia a la adultez, ciudad en la que asentó su sonido y en la que formó lazos humanos y un equipo de trabajo cooperativo. Con el tiempo comenzó a producir el costado instrumental de su música, así como también de la de otros artistas en ascendencia.

–Naciste en Buenos Aires pero en un momento clave de tu vida te fuiste a vivir a Córdoba. ¿Cómo marcó tu carrera eso?

– Yo me voy en 2016 para Córdoba, justo cuando explota El Quinto Escalón, cuando todo se empieza a viralizar un poco más. Y me voy de un lugar con mucha movida, con un montón de conocidos, donde pensaba que podía activar, a un lugar donde no conocía a nadie. Eso me forzó a manejarme solo y arrancar todo desde cero, siendo justo cuando yo hago mi primer disco, Interestelar. Yo era una persona bastante más reservada, más anti. Y acá en Córdoba me sentí realmente incluido, forjé relaciones desde cero que hoy en día valen mucho. En Córdoba es donde terminé de hacer la maduración por así decirlo. Porque me acostumbré al estar solo y manejar tu vida. Esa autonomía del día a día la gané estando acá y haciendo todo solo. Empecé a producir, a hacer todo yo. No sólo a evolucionar como rapper, sino también como productor, que fue lo mismo que después me dio de comer acá para poder hoy en día estar así.

–¿Qué pensás de esa idea de “tener que irse a Buenos Aires” para poder hacer algo con la música?

– Está ese pensamiento de que las oportunidades reales están allá, que irse a Baires, como hay más estudios y más gente con la que laburar, es la única forma de poder llegar a más personas con la música. Si tu deseo es hacerte más conocido, grabar con mucha gente, y verlo como un negocio, probablemente en Buenos Aires encuentres muchas de esas cosas. De ahí a que te llene o justo encuentres a las personas correctas, hay una gran diferencia. A mí me molesta un poco el pensamiento de “acá en Córdoba no hay movida, acá es imposible”. Yo creo que si uno lo que hace lo hace bien, y consigue las personas correctas para trabajar (gente que haga videos, booking de fechas, productores, diseñadores, fotógrafos, prensa), le va a ir bien. Yo llegué, no tenía un pingo, me puse a producir, hice mi disco, empecé a producir a otros, a conocer más gente, y así empecé a llegar a más gente. Tantos casos hay de gente de acá de Córdoba que se va a Buenos Aires, que le ofrecen contratos en sellos discográficos, y después los cagan, porque firman cualquier cosa siendo pibitos. Obviamente están subiendo música y capaz están re pegados, pero no cobran un peso de eso.

–¿Tenés una visión más cooperativa del trabajo?

–Yo prefiero hacer las cosas con mis hermanos, con la gente correcta, que cada uno ponga su grano de arena, y que la plata pase a un segundo plano. Todo lo hacemos en modo cooperativo. Hoy en día yo hago música con mis amigos, los videos me los filma un amigo, mi mánager es mi amigo, y todos sabemos cómo funciona desde el principio. Si vemos ingresos, de reproducciones o fechas que salen, lo cosechamos entre nosotros. Puede ser que haya tardado más, pero ¿de qué te sirve tener logros individuales si no tenés con quien compartirlo, o si cagaste a un montón de gente para llegar adonde estás? Preferible mil veces, la alegría de viajar con tus amigos, conocer otros lugares, cobrar tus fechas y que cada uno tenga su parte. No hay nada más lindo que eso. Y eso no todos lo pueden tener. En Córdoba siento que lo tengo con los pibes de Who’s Sneaky. En Rosario siento que lo tienen los Golden Boyz, o los pibes de Room41.

–¿Qué valor le das a tu independencia productiva? A ser vos mismo quien produce los temas y no tener que acudir a un productor.

–Siento que, como artista individual, el hecho de hacerte todas tus cosas te pone en otra categoría. El que te escucha sabe que vos también te producís. No sólo valoran tus barras sino que también valoran tus beats, valoran como suena. Siento que haciéndome las cosas puedo llegar a un plano más específico, al punto donde más me entiendo, y puedo transmitir exactamente eso. En cambio si trabajara con algún productor, lo que yo haga va a tomar otro color, va a tener la esencia de esa otra persona también. Al hacerme todo yo, siento que al que me escucha, lo que le va a llegar va a ser 100% responsabilidad mía, desde el sonido hasta las rimas.

–¿Qué diferencia hay entre el Santoz de Interestelar (2017) y el Santoz de Hiperbórea (2022)?

–En esos 5 años la diferencia más marcada es en la madurez. Interestelar, lo hago en movimiento, fuera de mi zona de confort, empezando de cero una vida en Córdoba, siendo ya un joven adulto a mis 17 o 18 años y estando solo. En cambio Hiperbórea es un disco que lo hago ya estando asentado, en un lugar cómodo con mi estudio, con más experiencia, con más seguridad en cada sonido, y en un ambiente donde ya formé un grupo de gente que amo. Lejos de la introversión de Interestelar, Hiperbórea es más lo terrenal y extrovertido. Es el resumen de mis últimos dos años estando en Córdoba. Y este año me dediqué a tocar ese disco lo más que pude. Fue muy lindo porque me dediqué a recibir todo el amor que le di al disco, a que la gente tenga oportunidad de devolverme ese amor.

La sesión de Santoz ya está disponible en el canal de YouTube de Room41. La primera de las tres entregas del Round 7.