Santa Fe: trabajadores de la Salud vuelven al paro por salarios y pases a planta

Se trata de los afiliados a Siprus que mediante un comunicado expresaron que "el ministro de Trabajo acaba de plantear que no va a haber revisión de la pauta salarial hasta julio"

Un sector de los trabajadores de los hospitales públicos de Santa Fe anunció un paro de actividades por 48 horas a partir del miércoles 7 de junio en reclamo de un aumento salarial y mayor celeridad en el pase a planta permanente de contratados, informaron hoy voceros sindicales.

Se trata de los afiliados al Sindicato de Trabajadores Universitarios de la Sanidad (Siprus), que mediante un comunicado expresó que “el ministro de Trabajo (Juan Manuel Pusineri) acaba de plantear que no va a haber revisión de la pauta salarial hasta julio”.

“Tampoco pagaron el aumento a monotributistas. Y no convocan a reunión para discutir qué lugares se van a reforzar con el pase a planta”, añade el texto.

El Siprus planteó que “el Gobierno (provincial) firmó el instructivo para el pase a planta” de trabajadores y consideró que “es un avance”, pero criticó que no incluyó “de forma clara a los monotributistas ‘no reconocidos’, que cobran con fondos propios de hospitales”.

“Tienen que acelerar los tiempos, no podemos seguir esperando”, indica el comunicado, que criticó a sus colegas de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) porque “no se han sumado a ninguno de los reclamos que venimos haciendo hace semanas”.

“Las soluciones aparecerían más fácil si todos unidos peleamos por lo que nos corresponde. Parece que los bajos salarios, la lentitud con el pase a planta, el no pago del aumento a monotributistas, la falta de respuestas a la crisis de pediatría y el no cambio de escalafón no son motivos suficientes para que se sumen a la pelea”, indicó el Siprus.