Santa Fe no se organizará con los gremios para controlar que se cumpla Precios Justos

“Santa Fe no va a organizar operativos de fiscalización conjunta con gremios u otras organizaciones sociales; sí, dos de las siete asociaciones de consumidores que están inscriptas en nuestra provincia hacen este monitoreo de precios", sotuvo Marcos Aviano

Mientras a nivel nacional aumenta la polémica porque distintos gremios salieron a fiscalizar el cumplimiento del programa Precios Justos, Santa Fe no planea sumar a los sindicatos para ese control. A nivel nacional, la oposición y empresarios criticaron que desde el gremio de camioneros se sumaran a los controles.

El secretario de Comercio Interior de la provincia de Santa Fe, Juan Marcos Aviano minimizó en declaraciones a LT8 la participación de los gremios en los controles. “Eso es parte del folclore político. El control popular de precios estuvo siempre; las asociaciones de consumidores hacen esa tarea”. Por lo tanto, “Santa Fe no va a organizar operativos de fiscalización conjunta con gremios u otras organizaciones sociales; sí, dos de las siete asociaciones de consumidores que están inscriptas en nuestra provincia hacen este monitoreo de precios y bienvenido sea su aporte para que el Estado Nacional sepa qué pasa con el programa más allá del Área Metropolitana de Buenos Aires”.

Según relató, en Santa Fe se está llevando a cabo el control de aplicación del programa nacional Precios Justos, con la idea de tener monitoreados los precios, para que no tengan incrementos significativos. “Encontramos un cumplimiento aceptable. Ya fiscalizamos 8 cadenas y sólo una no tenía la cartelería de señalización, pero los precios estaban en el monto correspondiente y había stock suficiente. Hallamos sólo tres sobreprecios (dos en una cadena y uno, en otra) y elevamos todo lo relevado a Nación porque aún no firmamos – aunque queremos firmarlo cuanto antes – el convenio de descentralización de las facultades sancionatorias”.

Y además sostuvo que “el programa nacional está presente en 14 cadenas nacionales de supermercados y en sólo 2 de capitales locales, lo que redunda en 54 puntos de venta en 17 localidades de la provincia. O sea, no lo vamos a encontrar en las cadenas regionales de supermercados ni en el autoservicio de la esquina de casa”.

“De los 1820 productos que figuran oficialmente incorporados para la provincia, más de la mitad es de marcas propias de cada cadena. O sea: si la cadena A tiene su propia marca, ésa no está en la cadena B”.

Más controles nacionales

El Movimiento Popular La Dignidad anunció hoy que se sumará a partir del próximo lunes, 23 de enero, al relevamiento del programa “Precios justos”, que diferentes organizaciones sociales realizan en grandes cadenas de supermercados para constatar su cumplimiento.

“Ante el aumento desmedido de precios y la sospecha de que las grandes cadenas de supermercados y las empresas productoras no están cumpliendo el acuerdo, los movimientos populares estaremos en cada góndola haciendo valer el derecho de todo un pueblo al acceso de alimentos a precios justos”, explicaron desde la organización en un comunicado.

Asimismo, dijeron que los controles de precios y de productos en góndolas serán realizados “de manera independiente, por fuera de los acuerdos oficiales”. “No hay ninguna posibilidad de un plan de desarrollo productivo en la Argentina si no contamos con alimentos y energía barata. Y hoy sucede todo lo contrario”, sostuvo Rafael Klejzer, quien conduce el movimiento.

También, el cosecretario general de la CGT y adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, cuestionó ayer a quienes “han magnificado” el control conjunto del gremio junto con la Secretaría de Comercio para detectar faltantes en el programa Precios Justos.

En diálogo con Télam Radio, Moyano aseguró que “la oposición trata de sacar ventaja. Si no es por el tema a la Corte Suprema es por el tema de los movimientos sociales. Ahora es el tema de este episodio que han magnificado” y afirmó que Camioneros no tiene “poder de sancionar ni de clausurar un supermercado”, sino “solamente de notificar a los inspectores de la Secretaría de Comercio si salen diez camiones de ´x´ producto del centro de distribución”, para evitar que se “produzca la especulación y encanuten la mercadería para después revenderlas con otro precio”.

Las acciones de inspección buscan “resguardar un plato de comida más a millones de argentinos que hoy no lo tienen”, e indicó que las mismas también se hicieron durante “la pandemia” de Covid-19; solamente es denunciar porque llega la mitad (de los camiones) a los supermercados”, afirmó.