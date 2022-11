Santa Fe: más de 300 familias esperan poder adoptar pronto

El 9 de noviembre es el Día Mundial de la Adopción, una fecha que pretende visibilizar y sensibilizar acerca de la importancia de la adopción para dar alojo, cuidado y el derecho a crecer en una familia a los más de 150 millones de niños que lo necesitan en el mundo. En Argentina del total de menores alojados en instituciones de cuidado, cerca de un 25 por ciento está en condiciones de ser adoptado. Se trata de 2199 niños, niñas y adolescentes.

Magdalena Galli Fiant es la directora del Registro Único de Aspirantes con Fines Adoptivos -Ruaga- de Santa Fe y en diálogo con El Ciudadano contó cuál es el panorama de la provincia y qué implica el trámite de anotarse para adoptar.

Antes que nada subrayó que todo el proceso está apuntado a

Hoy existe un total de 327 solicitantes aprobados por la Justicia para adoptar en Santa Fe: se trata de personas solteras o en pareja que están a la espera de concretar la adopción. El trámite para adoptar implica una primera instancia en la que se manifiesta la intención de adoptar y este 2022 hubo 128 nuevos inscriptos que recién inician el proceso para poder formar parte del listado oficial.

Una vez comprobado que el trámite administrativo y jurídico es correcto -se requiere, por ejemplo, no tener antecedentes- se avanza hacia entrevistas virtuales, presenciales y más adelante visitas a los hogares para ver las condiciones de adoptabilidad que tienen los interesados en adoptar.

De los registrados oficialmente, en la zona centro-norte de la provincia hoy se están acompañando 15 procesos de vinculación que implican a 21 niños y niñas. “Son etapas donde el juez ya seleccionó a una persona o a una pareja como futuros guardadores de estos niños y empiezan encuentros que se van dando en forma paulatina y acompañados por los equipos profesionales”. En la zona de Rosario y hacia el sur de la bota, ese número se duplica:existen al menos 30 procesos así de avanzados.

“Estos números muestran que el sistema marcha a pesar de sus dificultades. Hay que derribar estos mitos que son un poco desalentadores o paralizantes”, consideró.

La funcionaria estableció que el trámite en sí es breve pero que ninguna instancia del Estado puede garantizar exactamente en cuánto tiempo se puede concretar una adopción.

Esto es porque depende de cuántas solicitudes haya hecho el juez de Familia y también depende de la disponibilidad adoptiva manifestada por los inscriptos: “Aquellos que se inscriben sólo buscando ser papá o mamá de niños pequeños tienen que saber que sus esperas van a ser más largas porque no hay tantos niños pequeños en condiciones de ser adoptados. Eso hace que vamos a convocar primero a los más antiguos en la inscripción y tal vez pase un tiempo largo de años hasta que convoquemos a los que se inscriben ahora. En cambio para aquellos que se inscriben pensando en la posibilidad de niños más grandes o de adolescentes o de grupos de hermanos las probabilidades de que los convoquemos antes son mayores porque son más escasos los inscriptos en esos rangos y son muchos los chicos que están dentro de esos parámetros que están hoy buscando familia”.

Además de la cantidad de niños dispuestos a adoptar y del rango de edad, dijo que se tiene en cuenta si aceptarían o no alguna situación especial de salud en ellos y de esa manera dan respuesta a los pedidos de los jueces.

Galli subrayó el eje de trabajo: “Buscamos darle la centralidad en la adopción a los chicos y no a los adultos que buscan formar familia. No porque no sea importante respetar a todos los que quieren ser mamás o papás adoptivos sino porque el centro de todo el sistema y el interés que debe mover a todos los que trabajamos tanto en las áreas públicas como de otras organizaciones de la comunidad es que los chicos que buscan familias puedan tener familias”.

Dijo que hacen “todo lo posible para que todos los chicos que están buscando familias lo logren y lo logren dentro de los inscriptos en el registro, es decir por los caminos adecuados, legales, protegidos pero no podemos garantizar a todos adultos inscriptos que van a poder concretar esa adopción”.

Datos y campaña nacional

De acuerdo a cifras estimadas por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), más de 150 millones de niños a nivel mundial necesitan un hogar. En Argentina, según el último Informe de SENAF y UNICEF, “Situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en la República Argentina” indica que los niñas, niños y adolescentes con determinación de adoptabilidad, alojados en dispositivos de cuidado formal, representan el 24% del total. Este porcentaje refleja a 2.199 niños, niñas y adolescentes.Eso quiere decir, plantea Galli, que la mayoría de estos chicos no están en condiciones de ser adoptados aún.

En septiembre de este año se presentó una campaña nacional “Crecer en familia es un derecho. Elegí adoptar” con la se busca que los organismos profundicen su articulación institucional para promover procesos respetuosos de adopción centrados en el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.

El foco está puesto en tres grupos que presentan mayores dificultades para encontrar familia: chicas y chicos de más de 8 años, con discapacidad o problemas de salud y grupos de más de tres hermanos.

Este objetivo está relacionado con datos de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (DNRUA) que indican que, de las 2.583 familias postuladas para adoptar, el 87,53% aspira a vincularse con niños y niñas de menos de 2 años. A su vez, de cada 100 familias inscriptas, solo 17 adoptarían a chicas y chicos con discapacidad o con problemas de salud, apenas 2 lo harían con grupos de tres o más hermanas y hermanos y solo 1 se vincularía con adolescentes.

Desde la Dirección afirman que sólo el 0,92 % de las personas en proceso de compatibilidad adoptiva acepta integrar a niños de más de 12 años.