San Telmo le ganó a Atlantic y el viernes será muy movido en Superliga y ascenso

En la Superliga habrá mucha acción el viernes, ya que por la zona 1 jugarán Ciclón vs. Atlantic, Saladillo vs. Unión de Arroyo Seco, Provincial vs. Fisherton y Unión y Progreso vs. Newell’s. Para el domingo quedó Regatas vs. Calzada. El 5 se completará Fisherton con Unión y Progreso. La Rosarina todavía no le puso fecha oficial a Atalaya vs. Caova.

Por el grupo 2 este viernes se enfrentarán Sportivo América vs. Alumni de Casilda y Náutico vs. Sportivo Federal. Para el domingo quedó Talleres de Arroyo Seco vs. Sportsmen Unidos, Estudiantil vs. Libertad y Echesortu vs. Central. Para el día 5 está pactado El Tala vs. Tiro Suizo.

En la Primera B el jueves San Telmo de Funes le ganó como visitante a Atlantic Sportsmen B por 80 a 58 con 15 de Molina. En el local hicieron 11 Blotta y Muñoz.

jugarán por la zona 1 el viernes Puerto San Martín con Independiente de Ricardone, Fortín Barracas frente a Red Star de San Lorenzo y Garibaldi de Fray Luis Beltrán ante Gimnasia B. para el domingo quedó Atalaya B ante Ben Hur.

En la zona 2 de la B el viernes se medirán Servando Bayo con Echesortu B y Maciel ante Paganini Alumni de Granadero Baigorria. Para el domingo quedó El Tala B con Provincial B, el lunes jugarán Universitario frente a Talleres de Villa Gobernador Gálvez y el martes Gimnasia C ante Unión Sionista.

SÍNTESIS

ATLANTIC 58: Bria 8, E. Muñoz 4, Terrazzino 6, Mondelli 0, García 6, Aquino 0, Blotta 11, Quacquarini, M. Muñoz 11, López, Rosalen 2, Gevara 10. DT: Leandro Argüelles.

SAN TELMO 80: M. Mazocatto 3, M. De la Torre 3, Moriconi 0, L. Graef 12, Riat 6, Fernández 5, López 10, Cagna 2, J. De la Torre 12, O. Graef 12, Molina 15, Carnovale 0. DT: Alejandro Fernández.

ESTADIO: Atlantic

ÁRBITROS: Helder y Degani

PARCIALES: 12/22, 27/44 y 39/59