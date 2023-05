Sabrina Garciarena sobre la absolución a Juan Darthés: “Le creo a Thelma Fardín”

Días atrás la indignación por parte de, sobretodo, las mujeres argentinas se visibilizó cuando el abogado de Juan Darthés, Fernando Burlando, informó que la justicia brasileña había absuelto al actor de la denuncia de violación que realizó la actriz Thelma Fardín sobre el acto que tuvo lugar cuando ella tenía 16 años y él 45. Ante esto, si bien el Colectivo de Actrices y la misma Fardín se pronunciaron en desacuerdo, la decisión del país vecino causó impotencia, aunque se remarcó: “Absuelto no significa inocente”. A días de su presentación en Rosario con la obra teatral y musical, la actriz Sabrina Garciarena fue consultada por este medio sobre su opinión por el caso y sostuvo que si bien no integra el Colectivo de Actrices, aunque apoya “al cien por cien cada una de sus actividades”, expresó: “Siempre le creo a la víctima, más que nada porque ante un hecho tan fuerte, tan terrible como lo que pasó, que aparte fue probado, es casi imposible aunque alguien mienta al respecto. Te cuento que he trabajado con Juan y siempre tuve la mejor con él y toda su familia, pero ante un caso en el que ella tenía 16 años y él 45, no hay que discutir nada, mucho menos siendo yo madre de una nena”.

La actriz también comentó que esta obra le ha permitido dedicarse a sus hijos, en especial a la pequeña Mía de tres años, ya que el elenco está integrado por madres y los productores siempre mostraron empatía sobre los tiempos, responsabilidades y demás necesidades que cada una tenía junto a su familia. “Es hermoso sentirte tan acompañada en el grupo de trabajo. Estuve muchos años actuando, filmando en países de Europa, disfrutando de mi carrera que comencé a los 14 años, pero ahora, que estoy más selectiva porque quiero no perderme momentos de la infancia de mis hijos es maravilloso tener un grupo que te acompaña. Vivo de mi trabajo, no olvidemos eso, pero esta obra me dio la posibilidad de estar en el escenario y en casa a la vez, incluso ahora que emprendemos la gira por el país, habrá viajes en los que también estén mi marido y mis hijos”, señaló quien también, junto al periodista Germán Paoloski, es mamá de León (9) y Beltrán (6).

Maternidad sin romanticismo

Madres es una obra teatral musical cuya dirección vocal y adaptación musical es de Ana Durañona y la dirección de Josefina Pieres. Mediante el humor muestra la realidad de cuatro amigas, todas en diferentes etapas de la crianza, reunidas alrededor de una de ellas, que está a punto de dar a luz y sólo piensa que se viene una tierna aventuras de pañales, sonrisas y olor a bebé. “Quienes vayan este viernes se van a divertir mucho, porque esta obra no tiene golpes bajos, y no es sólo para madres, sino para toda la familia. Incluso vimos a muchos hombres reírse a morir porque, claro, con la obra comprenden un poco más qué está pasando la madre de sus hijos en diferentes etapas”, adelantó quien personifica a Daniela, la joven futura madre primeriza quien, además, celebra que luego de nueve años en la vida real comenzó a dormir cuatro horas de seguido por las noches. “Bastante buen humor manejo y bastante bien están mis hijos con una madre que hace nueve años que no duerme”, dijo entre risas quien actúa en la pieza junto a Viviana Puerta, Andrea Lovera y Manuela Perín.

Otros de los personajes tienen historias diferentes, como la que debe hacerse cargo de sus cinco hijos en soledad, ya que está recientemente separada, y otra que trabaja casi las 24 horas del día porque no quiere volver a su casa y encontrarse con la demanda de sus hijos.

“Es una historia hermosa, que habla mucho de la importancia de la amistad, y de hacer un esfuerzo por no perderse momentos tan preciosos en el crecimiento de los hijos e hijas. Me ha pasado, y a muchas, que las obligaciones te llevan a ponerlas en primer lugar y el crecimiento de tus hijos es único, es ahora, ya vendrán momentos en los que, los míos y todos, sean más grandes, quieran estar solos y yo vuelva a trabajar en el exterior, o pueda disfrutar de otras cosas. La infancia es difícil pero a su vez hermosa y única”, enfatizó.

Para agendar

Madres se presenta este viernes, desde las 21.30, en el Teatro Broadway, de San Lorenzo 1223. Anticipadas desde 3500 pesos en boletería del teatro y www.tuticket.com.ar