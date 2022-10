¡Sábado de súper acción ovalada! Torneo del Interior, Urba Top 13 y la Recla del Regional

Cierre de la fase de grupos a todo vapor en el Torneo del Interior A y B. Ya hay varios equipos clasificados: GER, Duendes, Santa Fe Rugby y Estudiantes, que ya tienen un lugar a cuartos de final en el A. Resta saber el futuro de Jockey, que todavía mantiene chances de pasar de ronda, mientras que Old Resian también se metió en la próxima fase, pero en el B. Hoy, a las 15.30, kick off de la jornada.

El único partido en Rosario, será el que protagonice Old Resian ante Tucumán Lawn Tennis en el Grantfield desde las 15.30 con arbitraje del santafesino Facundo Gorla. El Tricolor ya tiene su lugar asegurado en la próxima ronda, pero debe esperar para saber a quién recibe el sábado 22 en Mendoza y Wilde, será el cuarto equipo de la Zona 1, que puede salir de: Los Tarcos o Jockey (Villa María) o Curne.

El resto de los equipos rosarinos juegan de visitante, resaltando el duelo en Sauce Viejo: Duendes visita a Santa Fe Rugby, y en juego está el primer lugar en la zona 3, hecho no menor, porque sería jugar de local en cuartos de final.

En un comunicado de la Unión Argentina, no sólo se confirmó lo publicado por El Hincha el pasado domingo, sobre los clasificados, las posiciones y como serán los cuartos de final del Nivel A y B: “En el Torneo del Interior A, ya avanzaron a los cuartos de final Gimnasia y Esgrima de Rosario (Zona 1), La Tablada (Zona 2), Duendes (Zona 3), Santa Fe RC (Zona 3), Club Atlético Estudiantes (Zona 4) y Huirapuca (Zona 4), mientras que todavía tienen posibilidades de sumarse Jockey de Villa María, Los Tarcos y Curne (por la Zona 1), y Universitario de Tucumán y Jockey de Rosario (por la Zona 2). En el Torneo del Interior B, recordemos, avanzan a los cuartos de final los primeros de cada grupo, que jugarán con los últimos de las cuatro zonas del TDI A. Por el momento, ya sellaron su pase Old Resian (Zona 5), Córdoba Athletic (Zona 6) y Tala RC (Zona 7), mientras que resta definirse lo que pase en la Zona 8, dado que Marista se enfrenta a Los Tordos y tiene 5 puntos de ventaja”.

La sexta y última fecha de la etapa de grupos del TDI “A” tendrá la siguiente programación, y el kick off será desde las 15.30: zona 1: Los Tarcos vs. Curne, árbitro: Juan P. Chumbita (Córdoba) y Jockey (Villa María) vs. GER, árbitro: Juan Ballesteros (Entre Ríos); zona 2: La Tablada vs. Jockey (R), árbitro: Juan M. Martínez (Cuyo) y Universitario (T) vs. Teqüe, árbitro: Jeremías Volante (Salta); zona 3: Santa Fe R. vs Duendes, árbitro: Juan Sebastián Maio (URBA) y Tucumán R. vs. Jockey (C), árbitro: Agustín Godoy (Salta) y zona 4: Mar del Plata R. vs. Urú Curé, árbitro: Agustín Suárez Silva (Rosario) y Huirapuca vs. Estudiantes, árbitro: Juan M. López (Córdoba).

Las posiciones del TDI “A” son las siguientes: Zona 1: GER* 18, Los Tarcos y Jockey (Villa María) 11 y Curne 8; Zona 2: La Tablada* 19, Universitario (T) 12, Jockey (R) 9 y Teqüe 6; Zona 3: Duendes* 18, Santa Fe Rugby* 15, Tucumán Rugby 6 y Jockey (C) 5; Zona 4: Estudiantes*y Huirapuca* 16, Urú Curé 10 y Mar del Plata R. 6, (*, clasificados a Cuartos de final).

Mientras que la 6ª y última fecha de la fase de grupos del TDI “B”, comenzó ayer viernes con el duelo entre Los Cardos ante Tala, con arbitraje del marplantense Gastón Roge. Para hoy sábado, desde las 15.30 se jugarán los siguientes encuentros: Natación y Gimnasia vs. CRAI, árbitro: Agustín Altabe (Córdoba); Old Resian vs. Tucumán LT, árbitro: Facundo Gorla (Santa Fe); Old Lions vs. Córdoba Ath., árbitro: Juan B. Zubieta (Corrientes); Sportiva (BB) vs. Sporting (MdP), árbitro: Emanuel Vergara (Alto Valle); Aranduroga vs. Taragüy, árbitro: Roberto Busaniche (Formosa); Los Tordos RC vs. Marista, árbitro: Federico Longobardi (Rosario); Mañana domingo, a las 16 Deportivo Portugués recibe a Liceo de Mendoza, con el barilochense Catriel Heiss como referí designado.

Las posiciones del TDI “B” son las siguientes: Zona 5: Old Resian* 23, Tucumán LT 13, Natación y Gimnasia 10, y Crai 1; Zona 6: Córdoba Athletic* 22, Old Lions 13, Sporting MdP 9 y Sportiva BB 1; Zona 7: Tala* 23, Liceo 15, Los Cardos** 5 y Dep. Portugués** 0 y Zona 8: Marista* 25, Los Tordos* 20, Taragüy 5 y Aranduroga 0, (*, clasificados a Cuartos de final y **, un partido menos).

Última función

Atlético del Rosario jugará su último partido de la temporada 2022 ante Newman desde las 15.30, será en un encuentro válido por la 26ª fecha del Urba Top 13. Los rosarinos marchan en la séptima posición y sin importar el resultado ante los de Benavides esa será su ubicación final, en tanto que la visita es escolta del líder Hindú (92 puntos) con 84 puntos y esa será su posición definitiva de cara a las semifinales. El encuentro será transmitido por Star+ en directo.

Sexta en la Recla

En la Reclasificación “A” del Torneo del Litoral, en la que están en juego dos plazas para la máxima categoría del TRL en 2023, hoy se jugará la sexta y anteúltima fecha. Hasta el momento, Provincial perdió la categoría, Logaritmo ya no tiene chances de ascender, con lo cual, a dos fechas del final, hay cinco equipos que pueden lograr uno de los dos lugares que hay en juego, mejor posicionados están Rowing y Uni de Rosario, pero estos equipos se enfrentan hoy en Paraná y los otros protagonistas pueden aprovechar la ocasión.

El resto de la fecha: Alma Jr vs. Crar; Jockey (VT) vs. Caranchos y Logaritmo vs. Provincial. Las posiciones: Paraná Rowing 25; Uni (R) 21; Jockey (VT) 18; Caranchos 16; CRAR 12; Alma Jrs 11; Logaritmo 2 y Provincial* 0, (*, jugará en segunda división en 2023).