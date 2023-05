Sábado de súper acción en el Torneo del Litoral, Jockey se mide con Duendes en Plaza Jewell

Escenario diferente para el duelo más esperado de la temporada. el Verdiblanco con cancha suspendida, recibe a su clásico rival el Verdinegro en desde las 16 en las instalaciones de Atlético del Rosario, con arbitraje del venadense Federico Longobardi. Ambos necesitan sumar para no quedar relegados

Superclásico en terreno neutral. El partido más competitivo del Torneo del Litoral, se jugará en Plaza Jewell, es que Jockey Club Rosario tiene su cancha suspendida, y por ende deberá resignar jugar en las Cuatro Hectáreas frente a su histórico rival: Duendes. El encuentro corresponde a la 11ª fecha, será arbitrado por el venadense Federico Longobardi desde las 16.

Para medirse con Duendes, en el Verdiblanco realizarán tres modificaciones respecto del equipo que quince días atrás derrotó a Old Resian. Ingresan en el pack de forwards: Guido Cella y Marcos Lorenzini en lugar de Franco Manavella y Nicanor Minoldo, mientras que en los backs: Gonzalo Prunotto va por Manuel Lluch, pasando a ubicarse como segundo centro Guido Pedregoza.

El XV de Jockey Club Rosario será el siguiente: Guido Cella, Alejo Pereira Tauzy, Kyan Collins, Marcos Lorenzini, Francisco Brasca, Máximo Oliveros, Sebastián Binner, Emiliano Ferrari, Alejo Sugasti, Juan Albertengo, Ignacio Calvo, Fermín Vergara Oroño, Guido Pedregoza, Gonzalo Prunotto y Joaquín Fangul. Además sus entrenadores: Facundo Lluch y Cristián Del Castillo, ya tiene definido el banco de suplentes que estará integrado por: Federico Vieitez, Lucas Vignau, Mauricio Carignano, Nicanor Minoldo, Ciro Baraldi, Juan Lovell, Valentín Gómez Comba y Matías Ferrario.

Por el lado de Duendes, una sola modificación respecto del equipo que cayó de local con Old Resian el pasado sábado.

Regresa a la titularidad Martín Pellegrino en reemplazo de Julián Denhoff, mientras que el venadense Joaquín Brogliatti integrará la pareja de centro con Guido Chesini.

El XV de Duendes que eligieron los entrenadores Hernán Pavani, Maximiliano Nannini y Guillermo Carranza, es el siguiente: Francisco Angaroni, Bernardo Lis, Federico Bautista, Pedro Rivas, Federico Ciancio, Marcos Simioni, Nicolás Sánchez, Matías Landi, Juan Ignacio Araujo, Patricio Rodríguez Vidal, Juan Manuel Rapuzzi (c), Guido Chesini, Joaquín Brogliatti, Martín Pellegrino y Felipe Roldán.

El último duelo entre ambos fue por 2ª fecha, el pasado 11 de marzo, en Las Delicias hubo triunfo verdinegro por 22 a 13. Desde 2010 hasta hoy, por el Torneo del Litoral se enfrentaron en 30 oportunidades, el Verdinegro ganó en 20 ocasiones y el Verdiblanco en 10, y no se registraron empates. Y de los últimos 10 duelos, Duendes ganó 7 y Jockey 3.

El resto de la 11ª fecha

En Paraná, GER líder del certamen se enfrentará con Rowing. Para dicho cotejo el Mensana contará con dos modificaciones respecto de la alineación que venció la semana pasada a Universitario, regresa a la titularidad Ignacio Palillo por Juan De Torres y Rogelio Bianchi en lugar de Ramiro Guraya.

Gimnasia formará con Marco Acosta, Ignacio Palillo, Franco Palillo, Joaquín Ferreyra, Rogelio Bianchi, Marco Gentili, Santiago Kerckhaert, Ignacio Villegas Torra, Felipe Costa, Ramiro Picotto, Gerónimo Galli, Andrés Speziali (c), Manuel Covella, Jerónimo Alonso y Teo Castiglioni. Head Coach: Marcelo Martino.

Otro que tiene su cancha suspendida es Old Resian. El Tricolor recibe la visita de Santa Fe Rugby en la cancha de césped sintético del Hipódromo. Gastón Conde, head coach de elenco rosarino, dispuso dos cambios respecto del XV que venció de visitante a Duendes la fecha pasada, Nahuel Araujo recupera la titularidad, después de purgar una fecha de suspensión por haber llegado a las 3 amarillas, en lugar del nicoleño Adrián Bacchella, mientras que en los backs, Tomás Lizazú, regresó de Los Pumas Seven y será de la partida en reemplazo de Jorge Dodero. Los XV para el clásico de Tricolores será el siguiente: Rodrigo Correa, Faustino Grynblat, Nahuel Araujo, Santiago Torroba, Ramiro Yannetti, Gianfranco Speciale (c), Felipe Bempo, Mateo Senor, Guido Candini, Alejo Córdoba, Tomás Lizazú, Maximiliano Grossi, Manuel Scarampi, Nahuel Romero y Luca Candini.

Además jugarán en la capital provincial: CRAI frente a Estudiantes. Las posiciones: GER 38, Old Resian 36, Santa Fe Rugby 29, Estudiantes 25, Duendes 20, Jockey (R) 19, Uni (R) 15, Rowing 13 y CRAI 9.