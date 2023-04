Russo y el presente de Central: “Siempre hay cosas por mejorar, pero vamos entendiendo la idea”

Esa sonrisa característica que tanto aman los hinchas ya estaba dibujada en su rostro mucho antes del pitazo final de Silvio Trucco. Central jugó un gran partido en Arroyito y despachó con autoridad 3-1 a Gimnasia en el Gigante de Arroyito, su fortaleza inexpugnable, que cantó y celebró la victoria con tanta alegría como confianza en su entrenador nada menos que en la previa del encuentro más importante de todos: el Clásico en cancha de Newell’s.

“Es muy difícil tener 90 minutos de superioridad, pero siempre hay que seguir creciendo. Estamos entendiendo el juego”, comenzó analizando Russo, quien enseguida profundizó: “Hay muchas cosas con las que quedé conforme y otras tenemos que mejorar, por ejemplo después del primer gol perdimos marcas y el rival progresó en el campo. Pero bueno: después los chicos se levantaron y el segundo tiempo fue todo nuestro”.

“Para nosotros es importante seguir ganando de local y seguir sumando”, aseguró el DT sobre la muy buena racha que acumula el Canalla jugando en Arroyito, donde con el triunfazo ante el Lobo ya ganó cuatro y empató uno en lo que va del certamen: 1-0 sobre Argentinos Juniors en el debut (gol del uruguayo Candia), 2-1 a Arsenal en la fecha 3 con tantos de Mac Allister y Véliz, 1-0 a Godoy Cruz en la quinta con festejo de Malcorra y empate 1-1 con Unión gracias al tanto de Giaccone sobre la hora, en la que sin duda fue la presentación más floja del equipo jugando en el Gigante.

“No hay que jugar al ritmo de la gente, ellos están siempre y apoyan, pero tenemos que jugar como entrenamos”, reflexionó el técnico auriazul sobre la merma en el rendimiento que tan seguido afecta a Central, que muchas veces le cede inexplicablemente la iniciativa del partido al rival con tan malas consecuencias. Para Russo, las claves de la victoria ante Gimnasia fueron claras: “Nos ordenamos mejor en el medio y estuvimos bien en la segunda pelota. Y mucho mejor en las pelotas paradas”

Por eso insistió con el concepto: “Pretender tener 90 minutos de superioridad es difícil en el fútbol argentino actual, más cuando el rival te obliga. Lo importante es que volvimos a ganar y eso nos da mucha confianza para seguir trabajando tranquilos”.

En cuanto al ingreso de Giaccone por Infantino, el DT auriazul expresó: “Gino me ofrece muchas cosas, pero entendía que esta vez era con Lautaro. Todos los chicos tienen que seguir creciendo y es lógico que tengan partidos buenos y otros malos, pero entre todos vamos en busca de ese equilibrio”.

Además, Russo le tiró flores al goleador del equipo Alejo Véliz, quien puede volver a ser convocado pronto para disputar el Mundial Sub 20 con Argentina. “Me alegro por él. Es un gran chico que viene trabajando duro hace mucho y se merece todo lo que está viviendo. Además, yo no decido si lo tengo que ceder o no. Si lo citan, está obligado a ir”, sentenció el DT.

¿Y el Clásico? Pocos entienden mejor que Miguel Ángel Russo toda la expectativa que se genera en torno al duelo con la Lepra, aunque esta vez eligió bajarle los decibeles y no revelar demasiado. “Estará en nosotros ver cómo lo encaramos”, afirmó el entrenador canalla, quien añadió: “Iremos con mucho respeto, como es nuestra costumbre, aunque la idea es jugarlo y nada más. El trabajo en la previa no cambia”.

Visita de lujo en Ciudad Deportiva

El cambio de dirigencia provocó que muchas caras conocidas volvieran a acercase al club de Arroyito. Y eso quedó demostrado este sábado en la Ciudad Deportivo, a donde asistieron numerosos ex glorias canallas para compartir una jornada repleta de fútbol.

🇺🇦🔥 ¡Exceso de Central! Miguel, el Negro Palma y el Coco viendo la jornada de inferiores ante Lanús en Ciudad Deportiva https://t.co/nUOwKRLMR9 — Rosario Central (@RosarioCentral) April 1, 2023

Miguel Russo, actual DT del primer equipo, se mostró junto a Omar Palma y Aurelio José Pascuttini, aunque la cuenta oficial del club auriazul también dio a conocer una foto de Paulo Ferrari, el coordinador de las inferiores canallas, junto al Puma Rodríguez, Pirulo Rivarola, Hugo Galloni y el Colo Lussenhoff.

🇺🇦👊 ¡Siempre junto a los pibes!¡Visitas de pura estirpe canalla! El Puma Rodríguez, Pirulo Rivarola, Paulo Ferrari, Hugo Galloni, el Colo Lussenhoff y el Coco Pascuttini viendo la jornada de @carcjuveniles frente a Lanús en Ciudad Deportiva. pic.twitter.com/9hMuuOSutT — Rosario Central (@RosarioCentral) April 1, 2023