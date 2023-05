Russo: “Darle las gracias a toda la gente que fue a Córdoba y trataremos de devolvérselo el domingo”

“No busco excusas, nos duele perder. Hay que darle las gracias a toda la gente que vino a Córdoba y trataremos de devolvérselo el domingo”, subrayó Russo tras la derrota ante Talleres en el Kempes.

Central hacía siete partidos que no perdía. Y en Córdoba los fantasmas que tuvo en las caídas con Lanús y Sarmiento volvieron a estar presentes.

El Canalla es un equipo, quizás, ciclotímico. Porque ante la T hizo un gran primer tiempo, pero bastó que Montoya, que era de lo mejor, se siente obligado a salir por una lesión para que el equipo baje considerablemente de nivel. No fue nada casual que ante la ausencia del Chaqueño, Central perdió la brújula del partido y Talleres, en 120 segundos, le pegó dos piñas para acostarlo en la lona.

“Fue importante porque era uno de los mejores del partido. Perdimos la pelota y nos costó encontrar el ritmo a partir de ahí”, declaró el entrenador canalla frente a la salida obligada de Montoya.

Esta situación también se dio en la derrota en Junín. Por la sexta fecha el Canalla le ganaba a Sarmiento con un gol tempranero de Gino Infantino. Si bien el local empujaba, la expulsión de Kevin Ortiz aceleró la debacle auriazul. El volante vio la roja a los 11 minutos del complemento y fue todo de Sarmiento, que recién pudo hacerse dueño del marcador cuando restaban 10 minutos para el final.

Russo no encontró respuestas sin Ortiz y el equipo padeció de jerarquía para aguantar el resultado.

En Córdoba el técnico auriazul le pifió en la lectura del partido. Sin Montoya en cancha, Gandolfi mandó a Valoyes por un mediocampista. Un cambio netamente ofensivo. Russo, con el ingreso del colombiano, reforzó la banda izquierda con Lucas Rodríguez. Pero la apuesta no salió nada bien. Rodríguez fue partícipe necesario del tercer gol de la T, ese que liquidó el pleito.

Es verdad que hay que entender y comprender a Russo. Al técnico no le sobra nada en cuanto a nombres. La muestra más cabal de esta situación se dio en la fecha 4. Fue ante Lanús como visitante. Sin dudas que fue la peor presentación canalla en el torneo. No estuvo Carlos Quintana por lesión y el equipo lo sintió demasiado. Además, con el 3-0 abajo desde el banco no hubo muchas respuestas. El DT hizo ingresar a Toledo por Mac Allister y se guardó tres cambios.

“El primer tiempo fue muy bueno, quizás uno de los mejores de Central. Pero después los dos goles seguidos nos desacomodaron. Esto es fútbol, hubo cosas buenas y otras para seguir creciendo, los errores y producciones individuales también”, fue el análisis que hizo Russo sobre la tercer derrota de su equipo en el torneo.

Y no está para nada errado en sus palabras. Central jugó un gran primer tiempo a pesar de ir perdiendo casi desde el vestuario. La salida de Montoya hizo perder el rumbo y Talleres, con jugadores de jerarquía, no lo perdonó. En eso deberá hacer hincapié el entrenador para el futuro y no permitir que el equipo sucumba tan rápido ante la ausencia de cualquier jugador.

Ante Platense, con cambios obligados

Frente a Talleres, Central no solamente perdió un partido clave para seguir prendido en el lote de arriba. También perdió jugadores para el próximo. Damián Martínez y Facundo Mallo llegaron a la quinta amarilla y deberán descansar una fecha. Y hay que ver la evolución de Montoya, que se retiró muy dolorido por un esguince de tobillo. La buena ante Platense será el regreso seguro de Malcorra.

“Buscaremos la gente que reemplace a los de las amarillas. Creo que Malcorra sí va a estar. Viene de menor a mayor. No nos arriesgamos a una recaída pero lo tendremos sin ningún problema”, dijo Russo ante esta situación.

La lógica indica que será Ismael Cortez el reemplazante de Martínez por el costado derecho y que Juan Cruz Komar ocupará el lugar del uruguayo. O bien el DT le da la chance a Facundo Agüero, que aún no sumó minutos desde su llegada al Canalla en el último mercado de pases.

Y en cuanto al sustituto de Montoya, en caso de que el Chaqueño no llegue, todas las fichas están puestas en Francis Mac Allister.

Lo concreto es que Central ya no puede perder más puntos y precisa una victoria urgente para silenciar las alarmas. Ante el Calamar y en Arroyito, el próximo domingo tiene la gran chance de encontrar el rumbo que en algún momento del torneo supo tener