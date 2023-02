Rosario y Santa Fe marcharon en apoyo al juicio político a los integrantes de la Corte Suprema

Entre un millar y un millar y medio de personas, una cifra significativa para un final de enero y principio de febrero, se movilizaron este miércoles hacia los Tribunales Federales de bulevar Oroño en reclamo de una profunda reforma de la Justicia, una democratización del Poder Judicial y, sobre todo, la remoción de los cuatro integrantes de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

La protesta coincide con el inicio del proceso al máximo tribunal del país por parte de la Cámara de Diputados, por donde hoy pasarán legisladores, representantes de asociaciones y abogados para argumentar sobre los pedidos de juicio político presentados –hasta ahora son 14 expedientes con 60 acusaciones– en lo que será la segunda reunión de la comisión de Juicio Político y estará encabezada por su titular, la diputada del Frente de Todos por Entre Ríos Carolina Gaillard. El cónclave es el paso clave para determinar si existen argumentos para aceptar la admisibilidad de un jury contra los miembros del alto tribunal. De ser así, se abrirá el paso siguiente, que es comenzar la etapa de recolección de pruebas.

A más de 300 kilómetros del Congreso nacional la protesta en Rosario congregó a una mayoritaria presencia de la Corriente Clasista y Combativa, junto a organismos de derechos humanos, afiliados a la CTA de los Trabajadores, docentes de Amsafé y miembros de La Bancaria. También al Sindicato de Prensa Rosario, el Sindicato del Correo, la concejala María Magnani –había banderas del Frente de Todos sin distinguir organizaciones– y activistas y dirigentes políticos, sindicales y sociales, en una convocatoria que por su diversidad excedió a su propio eje, para reclamar también por la liberación de Milagro Sala, la sanción a la ley de Humedales, basta de quemas en las islas del Alto Delta, entre otros. También residentes peruanos se hicieron presentes con su consigna contra la represión en su país y la restitución en el gobierno del país andino del derrocado presidente Pedro Castillo.

El acto en bulevar Oroño al 900 cerró con la entonación del Himno Nacional, en cuyo final estalló el grito de la histórica consigna “Patria Sí, Colonia No”.

La movilización, convocada para después de las 17 en Rosario replicó la que, por la mañana, tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe, este mismo miércoles 1º de febrero. En el caso de la capital provincial, la convocatoria fue lanzada por el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia frente a la sede de los Ttribunales Federales y también cosechó gran respuesta por parte de organizaciones gremiales, sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos, las que se expresaron en apoyo al juicio político a la Corte Suprema.

Como parte del acto se leyó un documento del Foro, lo que dio paso a discursos de dirigentes de diferentes organizaciones presentes. El título del documento da certera muestra de las razones de la protesta: “¡Con esta Corte no hay Derechos ni Democracia!”, exalta.

El contenido pone en relieve que el alto tribunal es la máxima instancia judicial del país y por tanto se debe encargar de “velar por el cumplimiento estricto de la Constitución Nacional”, aunque “en los hechos viene haciendo todo lo contrario, protegida por el blindaje mediático del poder económico”.

También denuncia que la Corte “se ha dedicado a violar sistemáticamente el estado de derecho y a quebrantar el orden constitucional”, recorddano que detractó recursos de Santa Fe y todas las demaś provincias para “dárselos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, violando la Constitución Nacional”. Y que con ello los jueces “pasaron por encima del Congreso Nacional, que había votado un Presupuesto para el año 2023”.

También el documento le achaca al máximo tribunal “un fallo para favorecer a las grandes empresas de internet y TV por cable” que se opuso a la declaración por parte del gobierno para que “sean considerados Servicios Públicos (como la electricidad, el agua corriente y el transporte), para de esta manera asegurarle la «libertad» de mercado con la cual establecer precios exorbitantes y seguir enriqueciéndose a costa del pueblo”. Y por ello señalaron “en particular al grupo Clarín, del cual el «supremo» Rosenkrantz había sido su abogado”.

También el texto apunta: “Esta Corte, con sus fallos a favor de las empresas, está avanzando en el desmantelamiento del fuero laboral, tal como lo plantean los abogados laboralistas de todo el país, preparando el terreno para el camino a la flexibilización laboral que nos quite derechos”. Y completa: “Hacia la misma destrucción se dirige la persecución a organizaciones sindicales y sociales que los cortesanos convalidan”.

“Esta Corte, con su reciente fallo en contra de Milagro Sala, ratificó la persecución inhumana a que es sometida por el Poder Judicial corrupto de la provincia de Jujuy”, acusa otro párrafo. Y profundiza: “Una Corte integrada por cuatro varones, que sustenta una Justicia sin ninguna perspectiva de género, que no actúa o lo hace tarde ante situaciones de violencia de género, femicidios, travesticidios; ante situaciones familiares, cuotas alimentarias, corresponsabilidad en los cuidados; que no protege los derechos de nuestros niños/as y adolescentes; que no garantiza el cuidado de nuestra salud”.

Las acusaciones suman también que el máximo tribunal “se apoderó de la presidencia del Consejo de la Magistratura”, el organismo que interviene en la designación y remoción de jueces”, y que pare ello declaró “inconstitucional una ley con 15 años de vigencia”.

“De esa forma coloca a todos los jueces federales del país bajo su control, para que ninguno vaya a dictar un fallo que no le guste”, señala.

“Esta Corte, con su inacción y su marcada orientación, está avalando la infame actuación del tribunal que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin una sola acusación que pudiera probar, imponiéndole una verdadera proscripción política”, apunta también.

“Por eso empezamos hoy y aquí –concluye el documento del Foro– convocando a todas las fuerzas políticas, sociales, gremiales, estudiantiles a que se expresen y movilicen para que esta democracia, que va a cumplir 40 años no sea avasallada por los poderes del privilegio, las corporaciones económicas y mediáticas y sus planes antinacionales y antipopulares, que han constituido a la Corte Suprema de la Nación en su principal arma. No hacerlo es tomar parte por la destrucción de la soberanía popular y sus instituciones básicas”, cierra el documento, para pedir: “juicio político a la Corte”.