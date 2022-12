Rosario venció a Misiones y este sábado jugará sus chances de ser finalista del Argentino

El seleccionado rosarino U15 le ganó a Misiones por 100 a 59 en la noche del viernes en el estadio de Gimnasia y se quedó con la zona A del Campeonato Argentino, para lograr ser segundo de la general. Este sábado por la mañana chocará desde las 11.15 en Provincial ante La Rioja.

En el triunfo frente a Misiones, Rosario contó con 22 de Minzer, 21 de Maknis, 17 de Carasatorre 17 y 12 de Micheri. Además, Munich 9, Rizzotti 6, Chaya 2, Altamirano 4, Monteverde 1, Soria 0, Marco 2, Infante 4.

Los cruces de cuartos de final de este sábado serán Mendoza vs. Salta (9.15 en Gimnasia), Córdoba vs. San Juan (11.15 en Gimnasia), Entre Ríos vs. Santiago del Estero (9.15 en Provincial) y Rosario vs. La Rioja (11.15 en Provincial).

Las semifinales serán este sábado por la tarde en Gimnasia, a las 18 y 20. El domingo a las 18 será el partido por el tercer lugar y a las 20 la final.

En el debut el elenco que conduce Leandro Tesido con la colaboración de Sergio Pugliese y Lionel Ceñera le ganó a Salta por 100 a 35 con estos goleadores: Nicolás Rizzotti 11, Ciro Maknis 12, Martín Munich 14, Valentín Micheri 4, Francisco Chaya 11, Fabricio Altamirano 9, Santino Monteverde 0, Felipe Minzer 6, Felipe Carasatorre 23, Francisco Soria 2, Santiago Marco 8, Ramiro Infante 0.

Rosario participa en lugar de Santa Fe y cuenta con refuerzos venadenses (Rizzotti, Soria, Infante) y galvense (Minzer).

CRONOGRAMA

Jueves 8/12 – 1ra fecha

Zona B – Córdoba vs San Juan 109-58– Sede: Gimnasia y Esgrima

Zona A – Rosario vs Salta 100-35– Sede: Gimnasia y Esgrima

Zona C – Entre Ríos vs La Rioja 92-57– Sede: Provincial

Viernes 9/12 – 2da fecha

9.15 – Zona B – San Juan vs Santiago del Estero 67-74 – Sede: Gimnasia

11.15 – Zona A – Salta vs Misiones 83-61– Sede: Gimnasia y Esgrima

11.15 – Zona C – La Rioja vs Mendoza 48-69 – Sede: Provincial

Viernes 9/12 – 3ra fecha

18.45 – Zona B – Santiago del Estero vs Córdoba 65-122 – Sede: Gimnasia

20.45 – Zona A – Misiones vs Rosario 59-100 – Sede: Gimnasia y Esgrima

20.45 – Zona C – Mendoza vs Entre Ríos 68-110– Sede: Provincial