Rosario será sede del primer Encuentro Federal por la Soberanía este fin de semana

Este sábado comienza el Primer Encuentro Federal por la Soberanía en Rosario, con la participación de referentes políticos, sociales, sindicales e intelectuales de todo el país, que expondrán sus “investigaciones, experiencias y luchas por una Argentina soberana”.

El encuentro, promovido por el Foro por la Recuperación del Paraná, se realizará este fin de semana en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con una participación en la marcha 3J por “Ni Una Menos”, y se extenderá hasta el domingo.

Talleristas y disertantes oriundos de quince provincias estarán presentes en la facultad el próximo sábado 3 y domingo 4 de junio, días en los que se conmemora el nacimiento de Manuel Belgrano y de la batalla de Punta Quebracho respectivamente, hitos de la lucha por la autodeterminación del pueblo argentino.

Por la tarde, en el marco del nuevo aniversario del “Ni una menos”, una columna de mujeres marchará por las calles de Rosario. La concentración está pactada a las 13 horas en Oroño y el Río Paraná para marchar hasta las Escalinatas del Parque España, con la participación confirmada de Mujeres Sindicalistas.

Una vez culminada la movilización se leerá una proclama de elaboración colectiva y, a los reclamos, se suma el pedido de justicia por la periodista Griselda Blanco asesinada en Curuzú Cuatiá (Corrientes).

El disparador del evento de este sábado fue, el año pasado, la constitución del Foro por la Recuperación del Paraná. En mayo de 2022, bajo la consigna “Este modelo deja al 50 por ciento de los argentinos afuera”, se realizó un imponente acto en la Plaza Pringles, frente a la Bolsa de Comercio de Rosario, para manifestarse “contra la entrega de la soberanía y a favor de la “recuperación de la flota naval nacional”.

Orellano, autor del libro “La Argentina sangra por las barrancas del río Paraná”, señaló: “Lo que se va a plantear es que hay romper con un modelo que deja a más de la mitad de los argentinos afuera y, en ese marco recuperar el Paraná”, y agregó: “Recupera el Paraná implica la recuperación de una flota naval nacional”.

📷 Compartimos con ustedes el cronograma del 1º Encuentro Federal por la Soberanía que se llevará a cabo el 3 de junio en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. pic.twitter.com/7OYcNs1U25 — Luciano Orellano (@LuOrellanoSF) May 24, 2023

Un debate profundo y necesario

Estas fechas encuadran lo que será una de debate profundo para elaborar no sólo un análisis sino una serie de propuestas en materia de economía, de energía, alimentación sustentable, cultura, educación, transporte, ambiente, comunicación, entre otros puntos llevados adelante por militantes y especialistas en cada una de estas materias.

Luciano Orellano, investigador integrante del Foro por la Recuperación del Paraná y precandidato a diputado provincial por el Frente Amplio por la Soberanía es uno de los que encabeza la organización del evento: “El objetivo del evento es unir e instalar la agenda de la soberanía. A veces lo nuestro no lo sentimos como tal. Buscamos trabajar sobre eso”, espetó el investigador a El Ciudadano.

El encuentro comenzará a las 9 de la mañana con un acto de apertura en las escalinatas de la facultad de Ciencias Médicas, para luego dar lugar a los 21 paneles planificados para la actividad: “El objetivo es poner en valor las experiencias, los conocimientos de los compañeros valiosos que tenemos, para discutir este programa. El gran desafío que tenemos es cómo ponemos al pueblo argentino, a la organizaciones, a trabajar para recuperar lo nuestro”, contó Orellano, quien calificó al encuentro como un evento abierto y plural para todos los argentinos que quieran participar.

📷📷 Más de 20 paneles y talleres para debatir, proponer y pensar nuestra soberanía!! 📷📷 pic.twitter.com/OkKAPFo23G — Luciano Orellano (@LuOrellanoSF) May 25, 2023

El militante por la recuperación del Paraná sostiene que Argentina está quebrada, y que padece de un estrangulamiento tanto por sectores internos como por voluntades exteriores que evitan el desarrollo y la autonomización del Estado nacional, tanto en su aspecto económico como en su faceta política: “Cuando hablamos de soberanía, hablamos de la soberanía política, para que el pueblo la pueda ejercer y tomar sus propias decisiones. Eso hoy en la Argentina ha tocado fondo y necesita una revisión integral”.

Según Orellano, el problema que hoy tiene el país no tiene que ver con la organización entre los sectores políticos, sino con hacia dónde se quiere ir con las políticas impartidas: “La extranjerización de las industrias y el récord de producción no llega a las personas que tienen hambre. Y esto no es un problema de relación de fuerzas, es un problema de objetivos”.

La planificación a largo plazo es una herramienta que hace años no se utiliza en Argentina para confeccionar una estrategia de soberanía nacional, y apuntan a los planes quinquenales de Juan Domingo Perón como una referencia para re planificar el país desde la raíz: “Tenemos que volver a eso”.

“Este encuentro es sobre todo necesario, para discutir las causas de fondo que están en los problemas de la Argentina, que no son otras que la entrega y la falta de soberanía. Por eso queremos que los compañeros y compañeras de todo el país sean protagonistas de estas jornadas”, afirmó Orellano, y sostuvo que el evento ya tiene inscriptos de todo el país en su web www.encuentroporlasoberania.com.ar, donde además de realizar la preinscripción los asistentes pueden subir trabajos vinculados a todas las temáticas que se trataran.

Entre los ejes de debate propuestos se encuentran temas como energía, industria naval y acero, soberanía fluvial y marítima, integridad territorial y Malvinas, medios y redes, universidad, educación, ciencia y tecnología, educación y ambiente, transporte y servicios públicos, soberanía alimentaria, uso de la tierra y agricultura familiar, derechos humanos, estado y democracia, soberanía económica y financiera, soberanía sanitaria, entre otros.

El evento culmina el domingo 4 de junio con un acto público frente al Monumento Nacional a la Bandera del que participarán las referencias políticas y gremiales que vienen impulsando el encuentro y se invita a participar a la ciudadanía en general. “Artistas populares compartirán sus producciones para aportar a la conciencia soberana en una peña cultural durante la noche y el domingo 4”, precisaron.

“Quebrar la colonización política y económica en la que estamos inmersos y conectar a los pueblos con la libertad de poder planificar su país y de controlar las palancas fundamentales de carácter estratégico, para que la riqueza de un pueblo, de una patria, de la Argentina, sirva para que los hombres, las mujeres, todas las personas de este país se puedan realizar”, concluyó Orellano.