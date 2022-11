Rosario será sede de ProyectAr, la escuela de gobierno creada por Sergio Massa

Con el fin de adaptar la política a la complejidad del Siglo XXI, ProyectAR es la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas creada por Sergio Massa, y dirigida por la Diputada Nacional por el Frente Renovador, Mónica Litza, y que profundizando el vínculo entre la academia y los sectores productivos, busca formar a futuros líderes, hombres y mujeres preparados para la gestión pública.

Entendiendo que los nuevos liderazgos necesitan aprender y compartir conocimiento, para potenciar nuestro capital humano y visibilizar nuevos talentos, el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, fue uno de los oradores en el lanzamiento de ProyectAR en Rosario.

En ese contexto, manifestó que “la democracia exige que nos capacitemos sea cual fuera el lugar en el que participemos, desde una cooperadora escolar, una institución intermedia, los gremios o los espacios de gestión y gobierno”. Y luego explicó: “Quisimos encontrarnos en Rosario para avanzar en esta tarea que debe ser heterogénea y plural”.

“La capacitación nos da certezas, y también nos da coraje, en un mundo que está careciendo de ambas cosas. No se puede hacer política con miedo, porque con miedo no podés transformar. Hoy reivindicamos el poder del pensamiento diverso, y el poder del pensamiento diverso es lo que hace ProyectAR. Es lo que pretende y hace en cada ciudad del país, inaugurando espacios de diálogo y reflexion abierta” concluyó.

La directora de ProyectAR, Mónica Litza, presente en Rosario, manifestó estar muy feliz “por la diversidad, porque no todos pensamos igual pero trabajamos en el mismo sentido de Bien Común, y eso es lo bueno que tiene ProyectAR”. Y resaltó que “desde el minuto uno decidimos que la política no sea endogámica. No hablarnos solamente entre nosotros. Tal vez la diferencia más importante que tenga ProyectAR, es que nace en el seno del Frente Renovar, pero tiene una concepción abierta y amplia, alejada de los partidos políticos que adoctrinaban y respetaban dogmas cerrados en un mundo que tiene una velocidad de cambio impresionante”.

En tanto que la diputada nacional Vanesa Masetani, expuso que “no hay más crédito público para la política, no hay soluciones mágicas, la sociedad cada vez nos exige mas rápido y mejores políticas a las ya conocidas y probadas. Por eso resultan indispensables los espacios de debate creativos, que nos preparen para nuevos formatos de gobernanza, con transparencia, institucionalidad, creatividad, pero por sobre todo con eficacia y celeridad. En definitiva, empezar a trazar una hoja de ruta para abordar los desafíos de un mundo cada vez más globalizado y complejo”.

Uno de los desafíos más importantes de ProyectAR, es sumar trabajadores y trabajadoras especializados, y en ese sentido propone seis ejes de estudio: Globalización y Democracia, Tecnologías Disruptivas, Cambio Climático, Transformaciones Demográficas, Recursos Naturales y Expansión de las ciudades.

Entendiendo que cada ciudad tiene sus propias complejidades, además de acoplarse a las propuestas a nivel nacional, puntualmente para la ciudad de Rosario se prevé la publicación de un archivo de herramientas para la gestión pública local . En las sedes sociales y medios de comunicación se van a ir acercando las propuestas para que se pueda participar capacitando para gobernar.

Con esta base, ante la necesidad de capacitar personal para potenciar el capital humano, desde ProyectAR se realizan encuentros de trabajo y capacitaciones con empresarios de sectores tecnológicos, del software, la programación, y la conectividad, nexos fundamentales para el desarrollo estratégico del país, con el objetivo de desarrollar equipos técnicos profesionales y de gestión calificados, para construir redes de conocimiento nacionales e internacionales.

En el encuentro, estuvieron presentes el senador nacional Marcelo Lewandowski; la directora de Trenes Argentinos, Eliana Gramigna; el vicepresidente de Trenes Argentinos Cargas, Martín Gainza; el jefe de Gabinete de la Secretaria de Transporte de la Nación, Tomás Vernet; el titular de la CNRT delegación Santa Fe, Lautaro Ciarroca; el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti; el vicepresidente primero del concejo de Rosario, Lisandro Cavatorta; la concejala de Rosario, Julia Irigoitia; los concejales Jorge Murabito, Natalia Martínez, Mauro Rojas, Irma Catania, Sebastián Ranalletta y Marcelo Remondino, de Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria, Esperanza y San Lorenzo; el jefe comunal de Figuiera, Rodolfo Stangoni; el delegado del Enhosa, Roberto Melli; entre otros jefes comunales, autoridades de la UNR, de la UAI, y del colegio de abogados,y sectores Gremiales.