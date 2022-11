Rosario se enfrenta a Buenos Aires por un lugar en la final del Argentino Juvenil 2022

A diez años del último título en el Argentino Juvenil, Rosario M17 se mide con su similar de Buenos Aires desde las 17 por una de las semifinales del Campeonato de la categoría que organiza la Unión Argentina y que se está realizando en la ciudad de Mar del Plata, en las instalaciones del club San Ignacio. La otra llave la protagonizarán Córdoba y Cuyo.

Para el duelo ante las Águilas, el seleccionado de la URR tendrá variantes respecto de la formación que derrotó 21-0 a Salta en cuartos de final. El staff técnico liderado por Ramiro Tejeda decidió realizar tres modificaciones: dos de ellas tácticas y una obligada.

En los forwards ingresan Tiziano Barrios (Duendes) y Marcos Kaufman (GER) en reemplazo de Ignacio Gallo (Jockey Club) y Mateo Torres Candini (GER). Mientras que en los backs habrá cambio de conductor: con la 10 ingresará Luca Scarpelo (Jockey Club) en lugar de Agustín Arnau Maestu (Atlético del Rosario).

En definitiva, la formación de Rosario para enfrentar a Buenos Aires y lograr el pase a la final será: Alejo Granados, Tomas Kushner, Ignacio Orsetti, Eduardo González del Cerro, Tiziano Barrios, Marcos Kaufman, Mariano Kremer, Juan Belunghi, Álvaro Fermani, Luca Scarpelo, Alejo Ortenzi, Manuel Prieto, Juan Bautista Taleti Serra, Valentino González Ansaldi y Gino Dicapua (capitán).

En tanto, el banco de suplentes no fue confirmado por los entrenadores y se esperará hasta último momento. “Hay que evaluar la recuperación de los chicos y se va a decidir en la mañana del día del partido”, expresaron desde el staff ante la consulta de El Hincha.

Los ocho reservas saldrán de la siguiente lista: Felipe Rubio (Atlético del Rosario); Franco Ortiz (Universitario); Vicente Contristano (Duendes); Mateo Torres Candini, Matías Camero y Pedro Piacentini (Gimnasia y Esgrima); Benjamín Ruiz, Marco Radizza y Benito Jauregui (Jockey Club Rosario) y Yaco Palacios y Teo Corubolo (Old Resian).

Programa completo

Hoy se jugarán las semifinales de ambos niveles, tanto de los partidos que pelearán por el título, como los que buscan el ascenso a la zona Campeonato para 2024: Chubut vs. Oeste (Semifinal 13°, Ascenso, a las 10); Santa Fe vs. Tucumán (Semifinal 5°, Campeonato, a las 10.30); Andina vs. Noreste (Semifinal 13°, Ascenso, a las 11.30); Uruguay vs. Salta (Semifinal 5°, Campeonato, a las 12); San Juan vs. Santiago del Estero (Semifinal 9°, Ascenso, a las 15); Córdoba vs. Cuyo (Semi, Campeonato, a las 15.30); Mar del Plata vs. Entre Ríos (Semifinal 9°, Ascenso, a las 16.30) y Buenos Aires vs. Rosario (Semifinal, Campeonato, a las 17).

Hay que aclarar que en 2021 se decidió bajar de 18 a 17 años la edad para el Argentino Juvenil, a principios de año para no dejar a la camada 2004 sin su torneo nacional se realizó la competencia en la ciudad de Santa Fe. Y tras varios años con la capital provincial como sede del Campeonato que reúne al futuro del rugby argentino, la misma se trasladó a Mar del Plata y además es la primera vez que se juega con Menores de 17 años.