Rosario: hartos de la inseguridad, gremios, organizaciones sociales y ciudadanos convocan a un paro

Este viernes hubo una reunión entre gremios, organizaciones sociales y representantes de la sociedad en general para tratar el tema de la violencia desenfrenada que se vive en Rosario y el resto de la provincia. Se trata de un “paro ciudadano” el próximo jueves 22, denominado así por los organizadores. La medida de fuerza se espera que sea masiva con bloqueos en los accesos de la ciudad y una movilización que partirá de Pellegrini y Oroño hasta la sede de Gobernación.

“Va a ser contundente. Seguimos analizando algunas cuestiones pero vamos a llevar adelante cortes sobre los ingresos a Rosario desde la hora 0 y a las 10 de la mañana vamos a concentrar en Oroño y Pellegrini para marchar hasta la plaza San Martín donde se va a leer un documento”, resumió en Canal 3, el titular del sindicato de Dragado y Balizamiento, Edgardo Arrieta.

Los dirigentes gremiales consideran que va a depender de cada sector. “Hemos recibido adhesiones de otros sectores que no van a implementar un paro, pero sabemos que los industriales, empresarios, universidades y hasta la Bolsa de Comercio se van a expresar a través de un documento adhiriendo al pedido de «basta de violencia»”, remarcó.

“Es un paro general activo que dependerá de cada organización si pueden parar o hacerlo de forma momentánea. Pero más que un paro queremos que sea una rotunda presencia de la sociedad. Queremos que la comunidad en general se sume, acá no hay política partidaria, hay una necesidad en Rosario y alrededor para que se terminen los ataques y balaceras”, insistió el gremialista.

Y continuó: “Hoy la sociedad está harta y encerrada en sus casas sin poder expresarse. Lo que nosotros tratamos es ser quienes abran la puerta para que puedan expresar esto que sienten, que es miedo”.

“Muchas veces nos quejamos, pero dentro de la casa no vamos a lograr nada. Lamentablemente tenemos que salir a la calle. A muchos no les gusta el paro porque es una medida contundente y extrema, pero no vemos otra salida para que se visibilice por propio y extraños”, profundizó.

En tanto, Marcelo Andrada, titular del gremio de Trabajadores Recolectores adelantó que la movilización “va a ser multitudinaria ya que el rosarino está diciendo basta y esperemos que el gobernador, el ministro de Seguridad y la Policía tomen nota de todo esto y estén a la altura de las circunstancias”, dijo

Por su parte, la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, expuso que “el paro de docentes va a ser regional, va a ser en Rosario, va a ser en San Lorenzo, que son las dos localidades que están adhiriendo, que están siendo fuertemente afectadas”.

“Nosotros entendemos, para fijar muy clara la convocatoria, que el paro es un paro ciudadano, no solamente gremial”, indicó, para enseguida completar: “Hay que dejar claro que tenemos que estar en la calle movilizando todos los ciudadanos, todos los vecinos y las vecinas que estamos en contra de la violencia. Más allá de qué actividades se sumen o no, lo que estamos convocando es a la ciudadanía para no tener miedo de salir a la calle”.

José Vitola, representante de Soeme Rosario dijo: “Marcharemos junto a los demás gremios debido a los hechos de inseguridad que se vienen sucediendo, convocamos a todos los compañeros de Rosario, Gran Rosario y del departamento Constitución y San Lorenzo que se unan a la marcha. la consigna es hagánse cargo y no nos dejen solos”.

Hasta el momento, confirmaron su presencia la CGT, la seccional Rosario de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT), Asistentes escolares nucleados en Soeme, peajistas nucleados en el Sutpa, portuarios, marítimos, camioneros alineados a Hugo y Pablo Moyano, docentes públicos y privados nucleados en Amsafe y Sadop, recolectores, estatales nucleados en sindicato N.Or.T.E., fleteros, taxistas, trabajadores del correo, municipales, trabajadores de la minoridad y de la salud, de Luz y Fuerza, judiciales, Amsafe, ATE y representantes de la Iglesia, como así también de Apyme, del Centro de Almaceneros de Rosario y la CCC.